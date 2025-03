Varšava 10. marca (TASR) - Štátny tajomník ministerstva obrany Cezary Tomczyk informoval, že Poľsko neplánuje obnoviť povinnú vojenskú službu. Povedal to v pondelkovom rozhovore pre Polsat News, informuje podľa portálu televízie spravodajca TASR.



Poľský premiér Donald Tusk vo svojom prejave pred parlamentom a prezidentom v piatok povedal, že chce, aby bol každý dospelý muž v Poľsku vyškolený pre prípad vojny. Novinárom po prejave však vysvetlil, že nemal na mysli obnovenie povinnej vojenskej služby.



Podľa Tomczyka má byť výcvik dobrovoľný a jeho výsledkom nebude vstup do armády. Cieľom je vytvoriť armádu aktívnych záložníkov. Podľa zistení TVN24 by boli motivovaní rôznymi výhodami ako napr. finančnou odmenou, či dodatočnými dňami voľna v práci. Armáda pripravuje krátkodobé školenia pre tých, ktorí by nemali záujem o túto formu. Podľa tajomníka ich cieľom nie je spraviť z človeka vojaka za víkend, ale aj tak ich považuje za potrebné.



Podľa TVN24 má byť v priebehu niekoľkých týždňov spustená prihlasovacia stránka, na ktorej si záujemcovia od 18 rokov budú môcť vybrať z ponuky výcvikov v trvaní od jedného dňa po mesiac. Systém následne záujemcu priradí do útvaru, kde výcvik absolvuje a poskytne mu všetky potrebné informácie.



Poľská armáda má v súčasnosti vyše 200.000 profesionálnych vojakov a 300.000 vojakov v zálohe. Do budúcnosti plánuje zvyšovať počet aktívnych záložníkov, ktorí budú pozývaní na pravidelné cvičenia do konkrétnych útvarov. Čaká ich rovnaký výcvik ako majú profesionálni vojaci a budú mať rovnakú výzbroj.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)