Poľsko neplánuje vyslať vojakov na Ukrajinu

Varšava 5. februára (TASR) - Poľsko neplánuje vyslať svojich vojakov na Ukrajinu, vyhlásil poľský vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. "Poľsko od začiatku jasne deklarovalo, že neplánuje vyslanie svojich vojakov na Ukrajinu", povedal podľa Rzeczpospolity. Informuje o tom spravodajca TASR.



Podľa Kosiniaka-Kamysza musí Európa zvýšiť svoje výdavky na obranu. Poľsko preto podporí návrh na zvýšenie minimálnej úrovne obranných výdavkov na päť percent HDP, ak bude predložený na júnovom summite NATO v Haagu. Návrh zvýšiť minimálnu hranicu obranných výdavkov v aliancii až na päť percent nedávno predostrel americký prezident Donald Trump.



Poľsko plánuje tento rok vyčleniť na obranu 4,7 percenta svojho HDP, čo je najviac v rámci NATO. Značná časť týchto prostriedkov bude určená na nákup nového armádneho vybavenia, modernizáciu a rozšírenie ozbrojených síl. Podľa ministra sú tieto prostriedky určené na odstrašenie Ruska a na udržanie blízkych vzťahov s USA.



Kosiniak-Kamysz podľa vlastných slov ešte nemal príležitosť stretnúť sa s novým americkým ministrom obrany Petom Hegsethom, ale rokoval so zástupcami americkej administratívy. Na americké vojenské vybavenie už Varšava minula 55 až 60 miliárd dolárov.



Varšava svoju obranyschopnosť intenzívne rozvíja od ruskej anexie ukrajinského Krymu v roku 2014. V roku 2024 bola poľská armáda podľa počtu vojakov tretia najväčšia v NATO po USA a Turecku.



V rozhovore pre Politico tiež minister vyjadril pochybnosť o tom, či Ukrajina na najbližšom samite NATO dostane pozvánku na vstup do aliancie, a to pre prebiehajúcu vojnu a nejednotu členských krajín v tejto otázke. Poľsko však podľa neho podporuje zblíženie Ukrajiny a EÚ.