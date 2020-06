Poľsko neplánuje zaviesť nové obmedzenia napriek nárastu nakazených

Varšava 8. júna (TASR) - Podpredsedníčka poľskej vlády Jadwiga Emilewiczová v pondelok vyhlásila, že nevidí nijaký dôvod na zavedenie nových obmedzení v boji proti šíreniu koronavírusu či na obnovenie tých predchádzajúcich. Uviedla to po tom, ako počas uplynulého víkendu došlo v Poľsku k výraznému nárastu počtu nakazených, informovala agentúra Reuters.



"Nemáme v pláne tak dnes urobiť," povedala Emilewiczová pre súkromnú stanicu Polsat News na margo možného opätovného sprísnenia reštrikcií.



V sobotu zaznamenali v Poľsku 576 nových infikovaných a v nedeľu 575, čo predstavuje doteraz najvyšší nárast za dva dni za sebou v krajinách EÚ, poznamenala agentúra AFP.



Ako uvádza poľské ministerstvo zdravotníctva, takmer dve tretiny nových prípadov je spojených so zamestnancami uhoľnej bane Zofiowka v meste Jastrzebie-Zdroj v regióne Sliezsko a ich rodinnými príslušníkmi. Štátna spoločnosť JSW, ktorá baňu vlastní, v nedeľu na Twitteri uviedla, že vysoký počet nakazených zaznamenali aj v ďalšej bani v obci Pniowek. Tá leží takisto v Sliezsku, ktoré je momentálne v Poľsku epicentrom nákazy.



Poľská vláda začala obmedzenia zmierňovať koncom mája, pričom povolila napríklad zhromažďovanie do maximálne 150 osôb. Poliaci už takisto nemusia vonku nosiť rúška na tvárach a zrušený bol aj obmedzený počet zákazníkov v obchodoch či reštauráciách. Od soboty sú otvorené viaceré verejné priestory vrátane kín, divadiel, koncertných sál, fitnes centier či plavární.



Celkovo evidujú v krajine 26.561 osôb nakazených a 1157 úmrtí.