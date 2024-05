Poľsko neplánuje zaviesť povinnú vojenskú službu

Varšava 22. mája (TASR) - Poľsko v súčasnosti neuvažuje o zavedení povinnej vojenskej služby, pretože záujem o vstup do ozbrojených síl zostáva vysoký. Uviedol to v stredu v parlamente poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Kosiniak-Kamysz uviedol, že nie je dôvod zavádzať niečo iné ako dobrovoľnú vojenskú službu, keďže do armády stále vstupuje dostatočný počet Poliakov.



Poľsko je dôležitým dodávateľom zbraní pre Ukrajinu, ktorá bojuje proti invázii Ruska. Varšava sa zároveň snaží zvýšiť aj svoje zásoby zbraní a vojenského vybavenia pre obavy, že sa Rusko nezastaví na Ukrajine.



Poľsko by chcelo v nasledujúcich rokoch rozšíriť početný stav armády na 300.000 vojakov. V súčasnosti ich má asi 198.000, uviedlo ministerstvo obrany. Tvorí ju asi 140.000 profesionálnych vojakov a vyše 20.000 mladých mužov a žien zapojených do základnej dobrovoľnej vojenskej služby. Ďalších asi 35.000 ľudí majú polovojenské poľské územné obranné sily.



Poľsko zrušilo povinnú vojenskú službu v roku 2009. Mladí muži sa však stále musia v určitom veku hlásiť na odvodových úradoch, aby mohli byť povolaní do služby v prípade vojny, vysvetľuje DPA.