Niedzielski: Poľsko neprevezme ďalšie vakcíny proti COVID-19

Varšava 19. apríla (TASR) - Poľsko oznámilo Európskej komisii a farmaceutickej firme Pfizer, že odmieta prijímať ďalšie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a platiť za ne. V utorok to uviedol poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski, ktorého citovala tlačová agentúra PAP.Krajina má na sklade ešte 25 miliónov vakcín proti covidu a ďalších 67 až 70 miliónov dávok má objednaných, ako informoval súkromný spravodajský kanál TVN24.Niedzielski v rozhovore pre kanál povedal, že vláda využije klauzulu v zmluve nazývanú, ktorá vládu za výnimočných okolností oslobodzuje od záväzkov a povinností.uviedol poľský minister zdravotníctva.Dodal, že rokovania týkajúce sa nákupu vakcín viedla Európska komisia.vyhlásil Niedzielski.Na otázku, či to znamená, že vakcíny budú do Poľska stále prichádzať, minister odpovedal:Na ďalšiu otázku o prípadnom ukončení zmluvy Poľskom zareagoval, že bola podpísaná medzi eurokomisiou a výrobcami vakcín a konkrétne Poľsko teda zmluvu neukončí.dodal minister.Niedzielski tiež povedal, že zmluva Poľska len s jednou spoločnosťou je za vyše dve miliardy zlotých (0,43 miliardy eur) na tento rok a za šesť miliárd zlotých (1,29 miliardy eur) na budúci rok.Doplnil takisto, že Poľsko spolu s desiatimi ďalšími štátmi EÚ navrhlo, aby eurokomisia zmiernila pravidlá v zmluvách na vakcíny proti covidu tak, že štáty budú môcť použiť viac peňazí na zdravotnú starostlivosť o utečencov. Podľa Niedzielskeho je vzhľadom na prúd utečencov potrebná väčšia pružnosť v zmluvách.dodal minister.