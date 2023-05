Poľsko nesúhlasí s návrhom na rozdeľovanie migrantov v EÚ

Varšava 26. mája (TASR) - Poľsko bude rázne proti akýmkoľvek mechanizmom vynúteného rozdeleľovania migrantov v Európskej únii. Uviedol to hovorca poľskej vlády Piotr Müller v piatok v reakcii na návrh EÚ, ktorý má členským krajinám na juhu Európy pomôcť riešiť situáciu s migráciou. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Európska komisia (EK) v stredu navrhla, aby krajiny, ktoré odmietnu prijať presunutých migrantov, platili 22.000 eur za každého z nich, pripomína PAP.



"Postoj našej vlády sa v tomto nezmenil," povedal Müller. "Sme presvedčení, že by nemali existovať mechanizmy núteného rozdelenia a budeme veľmi rázne proti," dodal. Návrh týchto opatrení kritizovali aj Chorvátsko, Maďarsko a SR, píše PAP s odvolaním sa na svoje zdroje.



Poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski vo štvrtok uviedol, že jeho krajina nesúhlasí a nebude súhlasiť s vynúteným presunom migrantov do Poľska. Poľský premiér Mateusz Morawiecki v piatok potvrdil takýto postoj. Poľsko podľa jeho slov poskytuje svojim partnerom rôzne formy pomoci, najmä na juhu Európy.



Hovorkyňa EK Anitta Hipperová pre PAP v piatok uviedla, že komisia navrhla systém povinnej solidarity. Členské krajiny si budú môcť vybrať, ktoré opatrenia v oblasti solidarity si vyberú – presun migrantov, finančnú alebo operačnú podporu. Veľvyslanci členských krajín pri EÚ mali o tomto návrhu v piatok rokovať.



Na základe návrhu EK majú približne 30.000 migrantov presunúť z južnej Európy do ďalších krajín. Tento počet by sa mohol zvýšiť na 120.000.



Poľsko a ďalšie krajiny sa už v roku 2015 odmietli pripojiť k mechanizmu EÚ na prerozdelenie migrantov. Európska komisia voči týmto krajinám podnikla právne kroky, pripomína PAP.