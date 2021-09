Poľsko nezákonne poslalo skupinu migrantov späť cez bieloruské hranice

Varšava 30. septembra (TASR) - Poľsko v auguste nezákonne poslalo skupinu migrantov späť cez bieloruské hranice. Na základe analýzy družicových snímok a ďalších fotografií a videozáznamov to vo štvrtok uviedla medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI).



Amnesty vo svojej zverejnenej správe napísala, že pomocou družicových snímok z 18. augusta dokázala detegovať pohyb skupiny migrantov z poľského územia späť na bieloruské územie. Aktivisti sa domnievajú, že tento pohyb môže predstavovať dôkaz o nezákonnom zatlačovaní migrantov.



Agentúra Reuters konštatuje, že najnovšie vyšetrovanie AI vrhá nové svetlo na situáciu desiatok uviaznutých migrantov, ktorú je pre mimovládne organizácie a médiá počas prebiehajúceho núdzového stavu pozdĺž hraníc ťažké spravodajsky pokryť.



"Nútiť ľudí, ktorí sa snažia požiadať o azyl, späť (cez hranice) bez individuálneho posúdenia každého prípadu je proti európskemu a medzinárodnému právu," uviedla riaditeľka kancelárie európskych inštitúcií AI Eve Geddieová.



Hovorca poľskej vlády ani poľské ministerstvo vnútra sa k správe AI nevyjadrili, píše Reuters.



Vlády v Poľsku, Litve a Lotyšsku, ktoré sú na východnej hranici EÚ s Bieloruskom, obviňujú bieloruský režim, podporovaný Moskvou, z povzbudzovania ilegálnej migrácie do týchto troch krajín, aby tak spôsobil spory a chaos v rámci EÚ.



Ľudskoprávne organizácie a médiá v Poľsku nemajú od začiatku septembra prístup na hranice s Bieloruskom z dôvodu výnimočnému stavu vyhláseného poľskou vládou, ktorý by sa mal od štvrtka predĺžiť o ďalších 60 dní.



Od júla prekročili poľskú hranicu z Bieloruska už tisíce migrantov, pričom v pohraničnej oblasti od polovice augusta uviazlo viac ako 30 osôb a päť ich zomrelo. Mimovládne organizácie varujú, že mnohí z nich sú v zlom zdravotnom stave a potrebujú lekársku pomoc.