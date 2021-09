Poľsko nezatvorí baňu Turów ani po sankciách európskeho súdu

Varšava 20. septembra (TASR) - Poľsko nezastaví ťažbu hnedého uhlia v bani Turów ležiacej neďaleko poľsko-českých hraníc, pretože jej zatvorenie by ohrozilo stabilitu energetickej sústavy v krajine. Uviedol to v pondelok hovorca poľskej vlády Piotr Müller, ktorého citovala agentúra PAP.



Správa prichádza bezprostredne po tom, čo súdny dvor EÚ (CJEU) uložil Poľsku povinnosť platiť Európskej komisii (EK) denné penále vo výške 500.000 eur za ignorovanie nariadenia o bezodkladnom pozastavení ťažby.



"Finančné penále uložené súdnym dvorom EÚ sú neodôvodnené a neprimerané situácii," reagoval Müller vo vyhlásení. Zároveň dodal, že rozhodnutia súdnej inštancie z Luxemburgu by nemali zasahovať do oblastí, ktoré sú kľúčové pre bezpečnosť členských krajín EÚ.



"Jednou z týchto oblastí je aj energetická bezpečnosť," vysvetliť Müller.



"Od začiatku tvrdíme, že zastavenie prevádzky bane Turów ohrozí stabilitu poľského energetického systému," dodal Müller a vysvetlil, že by to malo negatívne dôsledky pre milióny Poliakov, ako aj pre celú Európsku úniu.



Hovorca vlády vo Varšave poznamenal, že poľská vláda chce dosiahnuť zmierne riešenie svojho sporu s Českom okolo bane Turów a že rešpektuje záujmy miestnych komunít.



"Prebiehajúce rozhovory s Českou republikou sú toho dôkazom," povedal Müller s tým, že cieľom rokovaní je dosiahnuť dohodu o vyhodnotení vplyvu bane na okolitý región.



Česká vláda koncom februára oznámila, že v súvislosti s plánovaným rozšírením bane Turów podala na Poľsko na pôde CJEU žalobu. Česko žiada zastavenie ťažby v bani z dôvodov nepriaznivého vplyvu na životné prostredie. Podľa Prahy má baňa negatívny vplyv na pohraničné oblasti, kde prispieva k zníženiu hladiny podzemnej vody. Environmentálni aktivisti ale aj tamojší obyvatelia sa okrem toho sťažujú aj na hluk a prašné prostredie.



CJEU nariadil v máji Poľsku, aby ťažbu v bani okamžite zastavilo, a to až do konečného rozhodnutia v prípade predmetnej žaloby.