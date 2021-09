Poľsko nezavrie hnedouhoľnú baňu Turów pri hraniciach s ČR

Varšava 21. septembra (TASR) - Poľsko nezavrie hnedouhoľnú baňu Turów, nachádzajúcu sa neďaleko hraníc s Českou republikou, a to aj napriek predbežnému rozhodnutiu Európskeho súdneho dvora, inak by milióny poľských domácností ostali "bez elektriny a tepla". Uviedol to v utorok poľský premiér Mateusz Morawiecki, ktorý zároveň ostro kritizoval súd aj Českú republiku ako sťažovateľa. Proti rozhodnutiu súdu plánuje vláda vo Varšave podniknúť právne kroky, informovala agentúra PAP a televízia TVP.



Súdny dvor EÚ (CJEU) v pondelok uložil Poľsku povinnosť platiť Európskej komisii (EK) denné penále vo výške 500.000 eur za nerešpektovanie predbežného opatrenia o bezodkladnom pozastavení ťažby.



Morawiecki na utorkovej tlačovej konferencii označil rozhodnutie súdu za "radikálne agresívne" a ohrozujúce zdravie a životy Poliakov. Výška samotného penále je podľa neho "disproporčná a arbitrárna". Ako zdôraznil, baňa Turów dodáva hnedé uhlie neďalekej tepelnej elektrárni, ktorá poskytuje prúd pre milióny domácností a pokrýva štyri až sedem percent spotreby elektrickej energie v krajine.



Baňa Turów je podľa Morawieckeho dôležitá pre energetickú bezpečnosť Poľska. Okrem toho sú na jej prevádzku naviazané desaťtisíce pracovných miest.



Českú republiku, ktorá proti Poľsku podala žalobu na európskom súde, zároveň obvinil, že sa správa "absolútne bez dobrej vôle" a takýto postoj neospravedlňujú ani blížiace sa parlamentné voľby.



Baňa Turów sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hraníc Poľska s ČR a Nemeckom. Česká republika sa sťažuje, že plány poľskej strany rozšíriť prevádzku bane poškodzujú životné prostredie a predovšetkým stav spodných vôd na českej strane.



Koncom mája vydal európsky súd predbežné opatrenie, ktorým nariadil okamžité zastavenie prevádzky bane až do konečného rozhodnutia v prípade žaloby. Súd teraz uvalil na Poľsko penále práve za nerešpektovanie tohto predbežného opatrenia.