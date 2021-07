Nové prípady covidu sú v Poľsku na minimálnej úrovni

Varšava 9. júla (TASR) - Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski v piatok vyhlásil, že aj keď je počet nových ochorení COVID-19 na minimálnej úrovni, stále hrozí obrat k horšiemu.



„Vývoj nákazy je stále negatívny, ale to znamená, že existuje riziko návratu zlej situácie a náhleho zvratu v klesajúcom trende," povedal novinárom Niedzielski, ktorého citovala poľská štátna tlačová agentúra PAP.



Podľa slov ministra je priemerný denný počet nových nakazených 80 a pokles nových prípadov je viditeľný z týždňa na týždeň. Niedzielski však pripustil, že tento úbytok prípadov „je čoraz menší".



„Pokles nových infekcií sa blíži k nule. To znamená, že sa približujeme k dôležitému okamihu, v ktorom budeme prvýkrát svedkami ustáleného počtu nových nakazených..., ale tiež to znamená, že je tu riziko, že ich počet bude rásť," vysvetlil minister.



Vzhľadom na túto možnosť vývoja Niedzielski zdôraznil dôležitosť očkovania obyvateľov. „Závisí od nás, čo sa stane s týmto trendom," uzavrel hodnotenie situácie.