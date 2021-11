Novinári budú môcť vstúpiť na poľskú hranicu s Bieloruskom

Varšava 13. novembra (TASR) - Novinári budú mať znovu povolený vstup na poľskú hranicu s Bieloruskom, kde sa odvíja migračná kríza - umožnia to navrhované zmeny v zákonoch na ochranu hraníc. V sobotu o tom informovala poľská tlačová agentúra PAP.



Médiá majú v súčasnosti zakázaný vstup do poľskej pohraničnej oblasti, pretože také sú podmienky núdzového stavu, ktorý platí v Poľsku od októbra.



Námestník ministra vnútra Maciej Wasik v piatok oznámil, že súčasné zákony o núdzovom stave zostanú v platnosti, ale vďaka dodatkom sa môžu zrušiť niektoré obmedzenia týkajúce sa novinárov, čo im umožní pracovať v pohraničnej oblasti.



V sobotu minister vnútra Mariusz Kamiňski spresnil, že novinári z celoštátne pôsobiacich médií budú môcť zostať v pohraničnej oblasti za podmienok, ktoré určila pohraničná stráž.



"Navrhnuté zmeny v zákonoch o pohraničnej zóne obsahujú aj právo vykonávať profesiu novinára a poskytovať informácie," povedal Kamiňski pre súkromnú rozhlasovú stanicu RMF FM.



"Budeme pružní, budeme racionálni. Všetky redakcie, ktoré pôsobia celoštátne, budú môcť túto príležitosť využívať," dodal.



Podľa Kamiňského migračná kríza na poľsko-bieloruskej hranici "je záležitosť ešte mnohých mesiacov". Doplnil, že "túto krízu nebudú môcť poľské úrady vyriešiť z večera do rána. Na to, čo sa deje, musíme reagovať rôznymi spôsobmi - postavením pohraničného múru, ale tiež zákonnými opatreniami primeranými situácii".



Oznámil takisto, že dolná komora parlamentu Sejm má o navrhovaných dodatkoch rokovať na svojom nasledujúcom zasadnutí, ktoré sa začína v utorok 16. novembra.