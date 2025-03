Poľsko obnoví kryty a každej domácnosti pošle krízovú príručku

Varšava 10. marca (TASR) – Poľská vláda plánuje hromadné vojenské školenia, obnovu i výstavbu nových krytov civilnej ochrany a vydanie krízového manuálu pre obyvateľov, ktorý bude distribuovaný do každej domácnosti. Informuje o tom spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.



Príručka, ktorú pripravili ministerstvá vnútra a obrany, bude doručená do každej poľskej domácnosti do konca roka. "Zanalyzovali sme príručky z 23 krajín," hovorí o dokumente Robert Klonowski z ministerstva vnútra a dodáva že 70 percent informácií v nich bolo rovnakých, čo podľa neho ukazuje univerzálnosť bezpečnostných potrieb.



Poľsko zároveň buduje nový systém varovania založený na mobilných upozorneniach v kombinácii so sirénami. Systém, pri ktorom sa inšpirovali na Ukrajine, má fungovať pri vojenskom ohrození aj živelných pohromách a bude spustený do konca roka. Poľsko na neho využije takmer 42 miliónov eur z Plánu obnovy.



Celkovo na rozvoj civilnej ochrany plánuje vláda v tomto roku vynaložiť takmer dva a pol miliardy eur. Súčasťou výdavkov bude revízia a modernizácia krytov, ako aj budovanie nových. Databáza, ktorú Poľsko aktualizovalo po ruskej invázii na Ukrajinu, v súčasnosti obsahuje 213.000 miest dočasného úkrytu a 2000 krytov. Okrem krytov sa má obnoviť aj strategická cestná infraštruktúra na zlepšenie vojenskej mobility.



Okrem týchto výdavkov premiér Donald Tusk ohlásil zámer precvičiť pre prípad vojny každého dospelého muža a prezident Andrzej Duda navrhol zakotviť do ústavy minimálne výdavky na obranu na úrovni štyroch percent HDP.



Poľsko podľa analýzy spoločnosti Deloitte plánuje v rokoch 2025-2035 investovať do obrany približne 1,9 bilióna zlotých (460 miliárd eur), čo je viac než dvojnásobok výdavkov za roky 2014-2024, keď dosiahli 825 miliárd zlotých (199 miliárd eur).







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)