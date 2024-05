Poľsko obnoví na hraniciach s Bieloruskom nárazníkovú zónu

Varšava 29. mája (TASR) - Poľsko opäť vytvorí na hraniciach s Bieloruskom nárazníkovú zónu. Oznámil to v stredu poľský premiér Donald Tusk po tom, čo v utorok pobodal ilegálny migrant z Bieloruska poľského pohraničníka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Hranica medzi Poľskom a Bieloruskom sa dostala do centra pozornosti v roku 2021, keď sa ju hromadne snažili prekročiť ilegálni migranti. Zo zorganizovania tejto migračnej krízy je obviňované Bieloruska, ktoré však odmieta, že by pomáhalo usmerňovať migrantov k hraniciam s Poľskom.



"Bolo nám odporučené, že by sme mali rýchlo obnoviť 200-metrovú nárazníkovú zónu v tejto oblasti... sme pripravení toto rozhodnutie prijať začiatkom budúceho týždňa," povedal Tusk na tlačovej konferencii neďaleko hraníc.



Nárazníkovú zónu na hraniciach s Bieloruskom vytvorila v roku 2021 predchádzajúca poľská vláda vedená nacionalistickou stranou Právo a spravodlivosť (PiS). V čase jej zavedenia ju kritizovali obrancovia ľudských práv, podľa ktorých zóna predstavovala prekážku pri snahách o poskytnutie pomoci migrantom vrátane žien a detí, ktoré uviazli na hraniciach.



V posledných týždňoch opäť narástol počet migrantov, ktorí sa snažia poľsko-bieloruské hranice prejsť, a pohraničníci už hlásili viacero násilných incidentov.



V utorok jeden z nelegálnych migrantov pobodal nožom cez plot na hranici poľského vojaka, ktorý utrpel život ohrozujúce zranenia.



Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz oznámil, že Poľsko je pripravené posilniť počet vojakov na hraniciach s Bieloruskom. Ich počet nespresnil, ale momentálne sa tam nachádza asi 5500 vojakov.



Poľsko celkovo plánuje vynaložiť na posilnenie svojich hraníc s Bieloruskom 10 miliárd zlotých (2,4 miliardy eur).