Poľsko obvinilo bývalého zamestnanca matričného úradu zo špionáže
Autor TASR
Varšava 9. októbra (TASR) — Bývalý pracovník varšavskej radnice bol obvinený zo špionáže v prospech Ruska a zneužitia verejnej funkcie. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Muž identifikovaný ako Tomasz L. podľa obvinenia v období medzi rokmi 2017 a 2022 kopíroval a fotografoval matričné záznamy (rodné, sobášne a úmrtné listy) osôb z Poľska a zo zahraničia. Následne ich poskytol ruským spravodajským službám, čo umožnilo vytvárať falošné identity pre ruských agentov pôsobiacich v zahraničí. Podľa prokuratúry jeho činnosť predstavovala vážnu hrozbu pre bezpečnosť Poľska.
Tomasza L. zadržali poľské úrady v marci 2022 v rámci operácie poľskej Agentúry pre vnútornú bezpečnosť (ABW). Podľa poľských novín Rzeczpospolita jeho zatknutie poskytlo úradom informácie, ktoré prispeli k vyhosteniu ruských diplomatov v tom istom mesiaci.
Vzhľadom na to, že jeho činnosť sa odohrávala pred sprísnením poľských zákonov o špionáži v roku 2023, hrozí mu trest od troch do 15 rokov väzenia a tri roky väzenia za zneužitie verejnej funkcie.
Poľské úrady od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 obvinili desiatky ľudí zo špionáže alebo sabotáží v prospech Moskvy.
