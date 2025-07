Poľsko obviňuje Bielorusko, že ku nim púšťa nelegálnych migrantov

Varšava 2. júla (TASR) - Viac ako 850 migrantov, ktorí tento rok nelegálne prekročili hranicu Nemecka z Poľska prišlo na územie Európskej únie (EÚ) z Bieloruska, uviedlo poľské ministerstvo vnútra. Podľa rezortu sa síce tlak na poľsko-bieloruskej hranici znížil, prudko však vzrástol na hranici Bieloruska s Litvou a Lotyšskom, čo podnietilo nárast nelegálnych vstupov do Poľska. Varšava obviňuje Minsk, že chce nezákonnou migráciou „destabilizovať“ krajiny EÚ. TASR o tom píše na základe správy agentúry PAP.



„Bieloruské orgány uľahčujú nelegálne prekračovanie vonkajších hraníc EÚ s cieľom destabilizovať vnútornú situáciu v členských štátoch,“ uviedlo ministerstvo.



Celkovo bolo tento rok z Poľska zaznamenaných viac ako 4600 nelegálnych vstupov do Nemecka. Štyridsať percent prípadov sa týkalo štátnych príslušníkov Ukrajiny, ďalší boli z Afganistanu, Somálska a Sýrie. Poľský rezort vnútra aj týmito údajmi odôvodnil dočasné obnovenie hraničných kontrol s Nemeckom a Litvou v období od 7. júla do 5. augusta.



Na poľsko-nemeckej hranici bude počas kontrolného obdobia fungovať 50 priechodov a na poľsko-litovskej hranici 13 priechodov. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že opatrenia pripravovala vláda už dlhší čas s cieľom znížiť nekontrolovanú migráciu.



Hovorca nemeckého ministerstva vnútra uviedol, že poľské opatrenia nebudú mať „žiadne bezprostredné dôsledky“, a potvrdil, že spolupráca s poľskými úradmi bude pokračovať.