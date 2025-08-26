< sekcia Zahraničie
Poľsko očakáva pre manévre nárast provokácií na hranici s Bieloruskom
Podľa dostupných informácií sa manévre Zapad 2025 uskutočnia 12. až 16. septembra prevažne na území Ruska a Bieloruska.
Autor TASR
Varšava 26. augusta (TASR) - Štátny tajomník poľského ministerstva obrany Pawel Zalewski v utorok uviedol, že v súvislosti s pripravovanými rusko-bieloruskými vojenskými manévrami Zapad 2025 sa očakáva nárast provokácií na poľsko-bieloruskej hranici. Dodal, že cvičenia môže sprevádzať intenzívnejšia informačná a hybridná vojna. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
Zalewski poukázal aj na pondelkový incident, keď pri pokuse migrantov o nelegálne prekročenie hranice utrpel zranenie poľský vojak. Podľa neho sú migranti, ktorých pripravujú tajné služby Bieloruska a Ruska, čoraz agresívnejší, hoci hranica je chránená účinne.
Podľa dostupných informácií sa manévre Zapad 2025 uskutočnia 12. až 16. septembra prevažne na území Ruska a Bieloruska, pričom priamo pri poľských hraniciach sa cvičenia tentoraz neplánujú. Litovské ministerstvo obrany odhaduje účasť na menej než 30.000 vojakov, čo by znamenalo najmenšie manévre tohto typu za posledné roky. Pre porovnanie, v roku 2021 sa do nich zapojilo až 200.000 vojakov.
Ministerstvo obrany Poľska zároveň pripravuje na september rozsiahle medzinárodné cvičenia s názvom Železný obranca, do ktorých sa má zapojiť 34.000 vojakov z Poľska a spojeneckých krajín s viac ako 600 kusmi techniky. Podľa Zalewského ich cieľom je ukázať pripravenosť na možné provokácie, pričom scenáre majú čisto obranný a mierový charakter.
Zalewski uistil, že samotné rusko-bieloruské cvičenia nepredstavujú pre Poľsko bezprostredné ohrozenie, aj keď ich obsah je z pohľadu Varšavy rizikový. „Dnes nič nenasvedčuje tomu, že by z týchto manévrov mohla vzniknúť ozbrojená hrozba,“ zdôraznil.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Zalewski poukázal aj na pondelkový incident, keď pri pokuse migrantov o nelegálne prekročenie hranice utrpel zranenie poľský vojak. Podľa neho sú migranti, ktorých pripravujú tajné služby Bieloruska a Ruska, čoraz agresívnejší, hoci hranica je chránená účinne.
Podľa dostupných informácií sa manévre Zapad 2025 uskutočnia 12. až 16. septembra prevažne na území Ruska a Bieloruska, pričom priamo pri poľských hraniciach sa cvičenia tentoraz neplánujú. Litovské ministerstvo obrany odhaduje účasť na menej než 30.000 vojakov, čo by znamenalo najmenšie manévre tohto typu za posledné roky. Pre porovnanie, v roku 2021 sa do nich zapojilo až 200.000 vojakov.
Ministerstvo obrany Poľska zároveň pripravuje na september rozsiahle medzinárodné cvičenia s názvom Železný obranca, do ktorých sa má zapojiť 34.000 vojakov z Poľska a spojeneckých krajín s viac ako 600 kusmi techniky. Podľa Zalewského ich cieľom je ukázať pripravenosť na možné provokácie, pričom scenáre majú čisto obranný a mierový charakter.
Zalewski uistil, že samotné rusko-bieloruské cvičenia nepredstavujú pre Poľsko bezprostredné ohrozenie, aj keď ich obsah je z pohľadu Varšavy rizikový. „Dnes nič nenasvedčuje tomu, že by z týchto manévrov mohla vzniknúť ozbrojená hrozba,“ zdôraznil.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)