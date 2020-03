Poľsko očakáva rapídny nárast prípadov nákazy koronavírusom

Varšava 30. marca (TASR) - Poľsko očakáva rapídny nárast počtu prípadov nákazy koronavírusom, uviedol v pondelok minister zdravotníctva Lukasz Szumowski, ktorého citovala agentúra Reuters.



"V nasledujúcich týždňoch očakávame rapídny nárast počtu prípadov nákazy. Číslo porastie exponenciálne," vyhlásil Szumowski na tlačovej konferencii.



Szumowski takisto povedal, že vláda v súčasnosti zvažuje posunutie prezidentských volieb, ktoré sú naplánované na 10. mája. O prípadnom odložení rozhodne začiatkom apríla.



Poradca premiéra Mateusza Morawieckeho Michal Dworczyk dodal, že Poľsko pravdepodobne sprísni opatrenia v boji proti nákaze. Vláda by ich mohla oznámiť už v utorok. Týkať by sa mali aj podpory ekonomiky.



Poliaci už zavreli školy, divadlá, kiná a obmedzili verejné zhromaždenia. Do polovice apríla takisto zavreli hranice. Vláda obyvateľov vyzvala, aby ostali doma.



V pondelok Poľsko potvrdilo 122 nových prípadov a štyri nové úmrtia v dôsledku vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19.



Celkovo sa v Poľsku nakazilo 1984 ľudí, 26 chorobe podľahlo a siedmi sa vyliečili.