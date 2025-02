Poľsko očakáva, že budú prijaté ďalšie sankcie EÚ proti Rusku

Varšava 19. februára (TASR) - Poľsko ako predsedajúca krajina Rady Európskej únie očakáva, že členské štáty prijmú 16. balík sankcií voči Rusku na budúci pondelok (24. 2.) - v deň tretieho výročia invázie na Ukrajinu. V utorok to po zasadnutí v Bruseli povedal poľský minister financií Andrzej Domanski, ktorého citovala agentúra PAP.



Európska únia prijala v decembri minulého roka 15. súbor sankčných opatrení proti Moskve, ktoré zasiahli 54 fyzických osôb, 30 organizácií z Ruska, Číny a Severnej Kórey, ako aj spoločnosti prepravujúce ropu.



V chystanom 16. balíku je podľa PAP zahrnutý zákaz dovozu hliníka z Ruska a ďalšie obmedzenia voči ruskému finančnému sektoru a jeho takzvanej "tieňovej flotile" - skupine starých tankerov s neprehľadným vlastníctvom, ktoré Moskva využíva na obchádzanie západných sankcií.



Podľa poľského ministra je dôležité, aby bol ďalší sankčný balík prijatý na tretie výročie invázie ruských síl na Ukrajinu z 24. februára 2022.



Domanski tvrdí, že existujú dôkazy, podľa ktorých nie je ruská ekonomika "taká silná, ako by si želala". K tomu podľa jeho slov prispeli aj sankcie EÚ. Medzi ministrami financií EÚ je podľa neho zhoda na tom, že Únia by mala pokračovať vo vyvíjaní hospodárskeho tlaku na Rusko.



Na utorňajšom stretnutí ministrov financií členských krajín EÚ v Bruseli sa zúčastnil aj eurokomisár pre hospodárstvo a produktivitu Valdis Dombrovskis. Povedal, že Európska komisia už pripravila ďalšie opatrenia proti Rusku a chce zabrániť obchádzaniu sankcií zo strany Kremľa.