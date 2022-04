Poľsko od začiatku invázie prijalo viac ako 2,86 milióna utečencov

Varšava 20. apríla (TASR) - Viac ako 2,86 milióna ľudí prišlo na územie Poľska z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Oznámila to v stredu na sociálnej sieti poľská pohraničná stráž (SG).



Príslušníci SG počas utorka vykonali približne 25.000 kontrol osôb prichádzajúcich z Ukrajiny. To je v porovnaní s predchádzajúcim dňom – pondelkom – nárast o 25 percent. Naopak, z Poľska do susednej Ukrajiny počas utorka odišlo 18.800 ľudí.



V stredu do 07.00 h miestneho času prišlo do Poľska ďalších 6000 osôb.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na svojej oficiálnej webovej stránke informuje, že do zahraničia utieklo v období do 18. apríla celkovo 4.980.589 osôb. Z nich najviac zamierilo do Poľska. Nasleduje Rumunsko a Ruská federácia.