Od začiatku vojny na Ukrajine prišli do Poľska 4 milióny utečencov

Varšava 12. júna (TASR) - Štyri milióny ľudí už prekročili poľsko-ukrajinské hranice od 24. februára, keď Rusko začalo vojenskú ofenzívu na Ukrajinu. Na sociálnej sieti Twitter to v nedeľu uviedla poľská pohraničná stráž. Informovala o tom agentúra PAP.



Vo vyhlásení pohraničnej stráže sa ďalej uvádza, že v sobotu bolo vykonaných zhruba 24.900 hraničných kontrol osôb, ktoré vstupovali z územia Ukrajiny do Poľska a v nedeľu do siedmej hodiny ráno bolo zaznamenaných 6800 príchodov.



Z Poľska na Ukrajinu v sobotu odišlo dovedna 28.000 osôb, spresnila poľská pohraničná stráž.



Väčšina Poliakov má ústretový postoj k Ukrajincom, ktorí utiekli pred vojnou do ich krajiny, vyplýva z nedávneho prieskumu Varšavskej univerzity, ktorého výsledky zverejnili tento týždeň.



Viac než 64 percent opýtaných podporilo poskytnutie ochrany utečencom, kým sa nebudú môcť vrátiť domov. Ďalších takmer 30 percent respondentov bolo za to, aby bolo Ukrajincom umožnené usadiť sa v krajine natrvalo.