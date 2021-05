Poľsko odmieta zastaviť ťažbu v hnedouhoľnej bani Turów

Varšava 24. mája (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v pondelok oznámil, že hnedouhoľná baňa Turów nachádzajúca sa pri česko-poľských hraniciach ostane "naďalej otvorená", a to aj napriek nariadeniu Súdneho dvora Európskej únie (CJEU) o pozastavení ťažby, informuje agentúra AFP.



"Nedovolíme zatvorenie bane, pretože by to mohlo ohroziť energetickú bezpečnosť Poľska," vyhlásil Morawiecki.



České ministerstvo životného prostredia ešte 26. februára oznámilo, že v súvislosti s plánovaným rozšírením bane Turów podala ČR na Poľsko žalobu na pôde CJEU. Česko žiadalo zastavenie ťažby v bani z dôvodu negatívneho vplyvu na životné prostredie.



CJEU nariadil pozastavenie ťažby v bani Turów na žiadosť Česka v piatok. V sobotu Európska komisia (EK) upozornila poľskú vládu, aby dodržala nariadenie Súdneho dvora Európskej únie (CJEU) a bezodkladne pozastavila ťažbu v hnedouhoľnej bani. K pozastaveniu ťažby však doposiaľ nedošlo.