Poľsko odmietlo žiadosť Ukrajiny o zbrane nakúpené od Južnej Kórey

Soul 25. októbra (TASR) - Poľská vláda odmietla žiadosť Ukrajiny o poskytnutie zbraní, ktoré Varšava nakúpila od Soulu. Poľský prezident Andrzej Duda to oznámil v piatok počas návštevy Južnej Kórey, informuje TASR podľa agentúr Jonhap a PAP.



"Neprichádza do úvahy žiadny scenár, podľa ktorého by sme komukoľvek odovzdali zbrane, ktoré sme nedávno nakúpili za miliardy zlotých z vreciek našich daňových poplatníkov. Tieto zbrane majú slúžiť bezpečnosti a obrane Poľska," citoval poľský portál RMF24 slová Dudu. Ten vyhlásil, že aj keby Južná Kórea súhlasila s transferom zbraní na Ukrajinu, nebudú pochádzať zo zásob Poľska.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol počas štvrtkového stretnutia s Dudom povedal, že Soul by mohol zvážiť poskytnutie zbraní Ukrajine v závislosti od rozsahu vojenskej spolupráce medzi Ruskom a Severnou Kóreou. Vyslanie severokórejských vojakov do Ruska zároveň obe hlavy štátov počas spoločného vyhlásenia odsúdili.



Jun tiež prisľúbil podporu úsiliu svojej krajiny podpísať do konca roka dodatočnú dohodu s Poľskom o dodávke tankov K2, ktorej odhadovaná hodnota je približne 6,5 miliardy eur.



Poľsko v roku 2022 podpísalo s Južnou Kóreou obranné dohody v hodnote 11,5 miliardy eur na nákup bojových tankov K2, samohybných húfnic K9, ľahkých útočných lietadiel FA-50 a raketometov K239 Čchun-mo s cieľom posilniť svoju vojenskú spôsobilosť vzhľadom na vojnu v susednej krajine.



Následne v decembri 2023 podpísalo Poľsko dohodu na húfnice K9 v hodnote 2,5 miliardy eur a v apríli podpísalo dohodu na systémy K239 Čchun-mo v hodnote 1,5 miliardy eur.