Poľsko odrazilo kyberútok na vodovodný a kanalizačný systém
O útoku sa poľské bezpečnostné služby dozvedeli na poslednú chvíľu.
Autor TASR
Varšava 14. augusta (TASR) - Poľsko v stredu odrazilo kybernetický útok zameraný na vodovodný a kanalizačný systém v nemenovanom veľkom meste. Informoval o tom vo štvrtok popoludní podpredseda vlády a minister pre digitálne záležitosti Krzysztof Gawkowski. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
O útoku sa podľa Gawkovského poľské bezpečnostné služby dozvedeli na poslednú chvíľu. Všetky systémy sa im však podarilo včas vypnúť. „Včera mohlo dôjsť k situácii, v ktorej by jedno z väčších miest zostalo bez vody,“ ozrejmil, pričom odmietol uviesť názov mesta, aby „nerozvíril emócie ľudí“.
Gawkowski priamo nepomenoval páchateľa, avšak vo svojom príspevku na sociálnej sieti X pripomenul, že pokračuje kybernetická vojna s Ruskom.
„Do Varšavy nepriletia žiadne ruské lietadlá ani nevtrhnú tanky, namiesto toho sa objaví ich digitálna náhrada,“ napísal. „Prvá fáza takéhoto útoku môže zahŕňať pokusy odrezať nás od dodávok vody, plynu a elektriny, paralyzovať komunikáciu alebo zastaviť logistiku,“ vysvetlil.
Poľsku sa podľa ministra aktuálne darí odraziť 99 percent kybernetických útokov.
