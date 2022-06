Poľsko:Odstránenie našej vlajky z pamätníka v Katyni je neprijateľné

Varšava 27. júna (TASR) - Pokusy o odstránenie poľskej vlajky z pamätníka katynského masakra v Rusku je "absolútne neakceptovateľné". Vyhlásil to námestník poľského ministra zahraničných vecí Marcin Przydacz. TASR správu prevzala od agentúry PAP, ktorá o tom informovala v pondelok.



V rozhovore pre poľskú televíznu stanicu TVP odvysielanom v nedeľu tak Przydacz reagoval na správy o tom, že ruské úrady odstránili poľskú vlajku z vojenského cintorína v ruskej obci Katyň ležiacej v Smolenskej oblasti.



O odstránení vlajky ako prvý informoval ruský nezávislý spravodajský portál meduza.io s odvolaním sa na starostu mesta Smolensk Andreja Borisova. "Na ruskom pamätníku nemôžu byť žiadne poľské vlajky, a to zvlášť po protiruských vyjadreniach poľských politikov," citoval portál Borisova.



"Pokus o odstránenie vlajky z poľského cintorína je absolútne neakceptovateľný... Rusko vedie agresívnu politiku. Vidí našu pevnú pozíciu a tam, kde nás nemôže inak obťažovať, bude vyvolávať takéto menšie krízy," uviedol Przydacz s tým, že poľský rezort diplomacie do situácie zasiahne, avšak neočakáva výraznú zmenu ruskej politiky.



"Nakoniec, nikto príčetný nemôže poprieť, že tam (pri katynskom masakri) boli zabití poľskí dôstojníci a že by tam preto mala viať poľská vlajka. Táto vlajka bola odstránená s cieľom vyvolať úzkosť, no je tiež akýmsi emočným pokusom o odplatu," uviedol Przydacz.



Námestník na záver uviedol, že Poľsko plánuje v tejto súvislosti poslať diplomatickú nótu ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi, avšak je možné, že na ňu nedostane žiadnu odpoveď.



Pamätné miesto, z ktorého bola odstránená poľská vlajka, je pripomienkou masakru v Katynskom lese na západe Ruska. Ide o sériu masových popráv, pri ktorej zahynulo približne 25.000 poľských vojnových zajatcov, predovšetkým dôstojníkov a policajtov považovaných za protikomunistické živly. Tých na príkaz Josifa Stalina zmasakrovala v roku 1940 politická polícia Sovietskeho zväzu, Ľudový komisariát vnútra (NKVD).



K zabíjaniu došlo na viacerých miestach, no masaker bol napokon pomenovaný po Katynskom lese, kde boli prvýkrát nájdené masové hroby obetí, pripomína PAP.



Sovietsky zväz dlho odmietal zodpovednosť za tento čin a obviňoval z neho nacistické Nemecko. Moskva oficiálne priznala pravdu o Katyni až v roku 1990.