Poľsko odsúdilo brutálnu vraždu rukojemníkov na juhu Pásma Gazy

Varšava 2. septembra (TASR) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok odsúdilo zabitie šiestich rukojemníkov, ktorých telá objavila izraelská armáda v noci na nedeľu na juhu Pásma Gazy. TASR o tom informuje s odvolaním na správu tlačovej agentúry PAP.



"Poľsko odsudzuje brutálnu vraždu šiestich rukojemníkov Hamasom v Pásme Gazy... Naše myšlienky sú s rodinami pozostalých. Je naliehavo potrebné uzavrieť prímerie, ktoré by priviedlo domov všetkých zvyšných rukojemníkov a ukončilo túto strašnú vojnu," uviedol poľský rezort diplomacie vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X.



Telá šiestich rukojemníkov objavili izraelskí vojaci v tuneli pod mestom Rafah. Rukojemníkov únoscovia zrejme zabili krátko pre ich nájdením.



Militanti hnutia Hamas uniesli vlani v októbri z juhu Izraela 251 rukojemníkov, 105 z nich prepustili počas krátkeho prímeria na konci novembra 2023. V zajatí Hamasu je podľa izraelského denníka The Times of Israel naďalej 97 rukojemníkov, z ktorých najmenej 33 už nežije.