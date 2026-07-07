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Poľsko odtajnilo údaje o vojenskej pomoci pre Ukrajinu
Podľa šéfa rezortu obrany dosiahla hodnota pomoci poskytnutej počas prvých dvoch rokov vojny približne 14,9 miliardy zlotých.
Autor TASR
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Varšava 7. júla (TASR) - Poľsko odtajnilo údaje o vojenskej pomoci poskytnutej Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 v hodnote približne 16,45 miliardy zlotých (3,83 mld. eur). V pondelok to oznámil poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz s tým, že väčšina materiálu bola odovzdaná v rokoch 2022 až 2023. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa šéfa rezortu obrany dosiahla hodnota pomoci poskytnutej počas prvých dvoch rokov vojny približne 14,9 miliardy zlotých. V období rokov 2024 až 2026 to bolo približne 1,55 miliardy zlotých, čo zodpovedá 9,4 percenta celkového objemu poľských darov pre Ukrajinu.
Medzi odovzdanou technikou boli tanky T-72, PT-91 a Leopard 2A4, obrnené transportéry Rosomak, húfnice Krab, lietadlá MiG-29, vrtuľníky Mi-24, protivzdušné systémy a rôzna munícia. Od roku 2024 Poľsko podľa ministra poskytlo aj rakety PAC-3 pre systémy Patriot, bezpilotné systémy Scan Eagle a ďalšie vybavenie.
Kosiniak-Kamysz odmietol, že Poľsko odovzdávalo iba zastaranú alebo nepotrebnú techniku. Každému rozhodnutiu o darovaní vojenského vybavenia predchádza podľa neho analýza generálneho štábu a posúdenie vplyvu na vlastnú obranyschopnosť.
„Vláda nepodľahne žiadnemu populistickému kriku a neodstúpi z cesty podpory Ukrajiny,“ vyhlásil minister. Dodal, že skutočný nepriateľ je v Kremli a Rusko naďalej predstavuje hrozbu pre Ukrajinu aj členské štáty NATO.
Kosiniak-Kamysz potvrdil, že Poľsko naďalej rokuje s Ukrajinou o možnom odovzdaní stíhačiek MiG-29 výmenou za vybrané technológie bezpilotných systémov. Podľa neho súčasný priebeh rozhovorov dáva šancu na dosiahnutie dohody.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Podľa šéfa rezortu obrany dosiahla hodnota pomoci poskytnutej počas prvých dvoch rokov vojny približne 14,9 miliardy zlotých. V období rokov 2024 až 2026 to bolo približne 1,55 miliardy zlotých, čo zodpovedá 9,4 percenta celkového objemu poľských darov pre Ukrajinu.
Medzi odovzdanou technikou boli tanky T-72, PT-91 a Leopard 2A4, obrnené transportéry Rosomak, húfnice Krab, lietadlá MiG-29, vrtuľníky Mi-24, protivzdušné systémy a rôzna munícia. Od roku 2024 Poľsko podľa ministra poskytlo aj rakety PAC-3 pre systémy Patriot, bezpilotné systémy Scan Eagle a ďalšie vybavenie.
Kosiniak-Kamysz odmietol, že Poľsko odovzdávalo iba zastaranú alebo nepotrebnú techniku. Každému rozhodnutiu o darovaní vojenského vybavenia predchádza podľa neho analýza generálneho štábu a posúdenie vplyvu na vlastnú obranyschopnosť.
„Vláda nepodľahne žiadnemu populistickému kriku a neodstúpi z cesty podpory Ukrajiny,“ vyhlásil minister. Dodal, že skutočný nepriateľ je v Kremli a Rusko naďalej predstavuje hrozbu pre Ukrajinu aj členské štáty NATO.
Kosiniak-Kamysz potvrdil, že Poľsko naďalej rokuje s Ukrajinou o možnom odovzdaní stíhačiek MiG-29 výmenou za vybrané technológie bezpilotných systémov. Podľa neho súčasný priebeh rozhovorov dáva šancu na dosiahnutie dohody.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)