Poľského diplomata, ktorý kritizoval zákon o holokauste, odvolali

Varšava 10. januára (TASR) - Poľský diplomat Jaroslaw Nowak, poverený zlepšovaním kontaktov so židmi po celom svete, bol odvolaný po tom, čo kritizoval prístup vlastnej vlády k regulovaniu výrokov o holokauste. V pondelok to oznámilo poľské ministerstvo zahraničných vecí, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AP.



Poľský splnomocnenec pre kontakty so židovskou diaspórou označil zákon o vyjadrovaní o holokauste, schválený poľskou vládnou stranou Právo a spravodlivosť, za "hlúpy".



Nowak takisto povedal, že Poľsko by malo schváliť zákon o majetkových reštitúciách. Len nedávno bol pritom v Poľsku prijatý zákon, ktorý zmaril šance na vrátenie alebo vyplatenie náhrady tým ľuďom, ktorým ktorých majetok zhabali komunisti. Táto právna norma postihuje aj preživších holokaustu a ich dedičov.



Minister zahraničných vecí Zbigniew Rau odvolal Nowaka v sobotu 8. januára, informoval v pondelok na Twitteri hovorca rezortu Lukasz Jasina.



Poľsko len pred niekoľkými dňami odvolalo svojho nového veľvyslanca v Prahe Miroslawa Jasiňského, keď tento diplomat tiež kritizoval vlastnú krajinu - a to v súvislosti s postojom Poľska v spore s Českou republikou okolo prevádzky štátom vlastnenej hnedouhoľnej bane Turów.



Odvolanie Nowaka prišlo deň po tom, čo bolo v britskom týždenníku Jewish News UK zverejnené interview s týmto diplomatom. Nowak v ňom okrem iného povedal, že poľská legislatíva z roku 2018, ktorá zakazuje určité vyjadrenia o holokauste, "je jednou z najhlúpejších, aké boli kedy schválené".



Táto kontroverzná právna norma má podľa jej predkladateľov zamedziť údajne nepravdivým tvrdeniam, že Poľsko, hoci bolo samo obeťou nacistického Nemecka, nieslo aj určitý diel spoluzodpovednosti za holokaust. Tento zákon nahneval Izrael, kde majú mnohí ľudia pocit, že je to pokus vymazať fakt, že niektorí Poliaci počas nemeckej okupácie cez druhú svetovú vojnu taktiež vraždili Židov, hoci mnohí im naopak pomáhali.



Zákon pôvodne zakazoval obviňovanie poľského národa zo zločinov holokaustu spáchaných nacistickým Nemeckom. Za pripisovanie takýchto zločinov Poľsku dokonca hrozili previnilcom tri roky väzenia. Neskôr bol tento zákon pozmenený a vypadli z neho trestné postihy.