Oficiálne výsledky volieb v Poľsku potvrdili Dudovo víťazstvo

Varšava 13. júla (TASR) - Úradujúci poľský prezident Andrzej Duda sa stal víťazom nedeľňajšieho druhého kola prezidentských volieb so ziskom 51.03 percenta hlasov. Potvrdila to v pondelok večer poľská Štátna volebná komisia, informovala agentúra PAP.



Dudov súper, varšavský primátor Rafal Trzaskowski, získal podľa oficiálnych konečných výsledkov 48,97 percenta odovzdaných hlasov.



Volebná účasť bola na úrovni 68,18 percenta, čo je druhé najvyššie číslo od pádu komunizmu v Poľsku v roku 1989, pripomína PAP.



V Poľsku sa v nedeľu konalo druhé kolo prezidentských volieb, v ktorom o hlasy voličov súperili úradujúci prezident Duda a proeurópsky orientovaný Rafal Trzaskowski.



Dudovým víťazstvom si s ním spriaznená vládna konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) upevnila svoju dominantnú politickú pozíciu najmenej do roku 2023, keď sa budú v krajine konať najbližšie parlamentné voľby.