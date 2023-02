Poľsko ohlásilo veľké investície do svojho zbrojného priemyslu

Varšava 15. februára (TASR) - Poľsko ohlásilo v stredu veľké investície do svojho zbrojárskeho priemyslu v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. TASR o tom píše na základe správ agentúr DPA a PAP.



Varšava poskytne fabrike na výrobu vojenskej techniky Huta Stalowa Wola na juhovýchode Poľska približne 125 miliónov eur na rekapitalizáciu. Pri stredajšej návšteve v závode to oznámil poľský premiér Mateusz Morawiecki. Má ísť len o prvú tranžu zo zamýšľanej investície v hodnote stámiliónov eur. "Vytvárame v našej krajine nový, obrovský výrobný potenciál," povedal Morawiecki.



Poľsko pritom zvýši produkciu samohybných húfnic AHS Krab, určených pre poľskú armádu aj na export.



"Dnes sme zvýšili objednávku na 48 kusov, pričom Huta Stalowa Wola je ročne schopná vyrobiť 50 kusov húfnic Krab. Maximálne zvyšujeme výrobu pre potreby poľskej armády, ktorá musí byť dostatočné silná, aby sa nikto neodvážil, a aby sa Rusko neodvážilo, napadnúť Poľsko," dodal.



Morawiecki povedal, že húfnice Krab sa budú vyrábať aj na export. "Na celom svete je to dnes veľmi žiadaný produkt," uviedol v rámci snahy nahradiť zastaranú postsovietsku vojenskú techniku.



Poľsko už Ukrajine dodalo niekoľko húfnic typu Krab. V závode Huta Stalowa Wola sa okrem nich vyrábajú aj húfnice AHS Kryl či raketomety WR-40 Langusta.