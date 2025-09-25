< sekcia Zahraničie
Poľsko onedlho rozhodne o nákupe nových ponoriek pre Baltské more
Uviedol to minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Autor TASR
Varšava 25. septembra (TASR) - Poľsko v najbližšom období rozhodne o nákupe nových ponoriek, na ktoré bolo predložených šesť ponúk vrátane nemecko-nórskej. V stredu to uviedol vo Varšave minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a PAP.
Ďalšími uchádzačmi v rámci programu „Orka“ sú Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Švédsko a Južná Kórea, povedal Kosiniak-Kamysz. Poľský premiér Donald Tusk pred niekoľkými dňami oznámil, že zákazka bude zadaná do konca roka. Malo by ísť o tri ponorky vhodné pre podmienky Baltského mora.
Nemecká ponuka sa týka ponorky typu U212 CD od spoločnosti Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) v Kieli, ktorú si už objednali nemecké a nórske námorné sily.
Najvyššie skóre hodnotenia poľského Úradu pre vojenský materiál dosiahli ponuky z Talianska, Nemecka a Švédska. Kórejské spoločnosti sa snažia s nimi súperiť finančnými riešeniami, technickým transferom a záväzkami vo výrobe v Poľsku.
Varšava pod vplyvom ruskej hrozby zintenzívňuje svoju vojenskú modernizáciu, pričom poľské námorníctvo má v súčasnosti jedinú funkčnú ponorku ORP Orzel ešte sovietskej konštrukcie.