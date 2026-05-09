< sekcia Zahraničie
Poľsko onedlho z USA dostane novú stíhačku F-35
Poľsko podpísalo dohodu o kúpe 32 lietadiel F-35 s vládou Spojených štátov v januári 2020 v hodnote približne 4,6 miliardy dolárov (asi 3,91 miliardy eur).
Autor TASR
Varšava 9. mája (TASR) - Dvanáste lietadlo F-35 určené pre poľské letectvo ukončilo pozemné a letové testy a je pripravené na dodanie. Na sociálnej sieti X to oznámil poľský vicepremiér a minister národnej obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, píše TASR. Minister dodal, že ku koncu sa blíži výroba ďalších štyroch lietadiel v továrni spoločnosti Lockheed Martin vo Fort Worth v americkom Texase.
Oznámenie ministra ukazuje, že poľský program obstarávania F-35A ide podľa plánu. Najnovšie viacúčelové stealth bojové lietadlo piatej generácie kombinuje radarom ťažko zachytiteľnú konštrukciu draku lietadla s pokročilým vybavením senzormi a schopnosťou elektronického boja v rámci integrovaného vzdušného vybavenia NATO.
Poľsko podpísalo dohodu o kúpe 32 lietadiel F-35 s vládou Spojených štátov v januári 2020 v hodnote približne 4,6 miliardy dolárov (asi 3,91 miliardy eur). Ich výroba a testovanie prebehlo bez výrazných oneskorení, ktoré postihli niektoré iné krajiny.
Ich domovskou základňou bude 32. taktická letecká základňa v Lasku v Lodžskom vojvodstve, odkiaľ dokážu chrániť východnú hranicu krajiny s Bieloruskom a ruskou enklávou Kaliningrad.
Oznámenie ministra ukazuje, že poľský program obstarávania F-35A ide podľa plánu. Najnovšie viacúčelové stealth bojové lietadlo piatej generácie kombinuje radarom ťažko zachytiteľnú konštrukciu draku lietadla s pokročilým vybavením senzormi a schopnosťou elektronického boja v rámci integrovaného vzdušného vybavenia NATO.
Poľsko podpísalo dohodu o kúpe 32 lietadiel F-35 s vládou Spojených štátov v januári 2020 v hodnote približne 4,6 miliardy dolárov (asi 3,91 miliardy eur). Ich výroba a testovanie prebehlo bez výrazných oneskorení, ktoré postihli niektoré iné krajiny.
Ich domovskou základňou bude 32. taktická letecká základňa v Lasku v Lodžskom vojvodstve, odkiaľ dokážu chrániť východnú hranicu krajiny s Bieloruskom a ruskou enklávou Kaliningrad.