Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 9. máj 2026Meniny má Roland
< sekcia Zahraničie

Poľsko onedlho z USA dostane novú stíhačku F-35

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Poľsko podpísalo dohodu o kúpe 32 lietadiel F-35 s vládou Spojených štátov v januári 2020 v hodnote približne 4,6 miliardy dolárov (asi 3,91 miliardy eur).

Autor TASR
Varšava 9. mája (TASR) - Dvanáste lietadlo F-35 určené pre poľské letectvo ukončilo pozemné a letové testy a je pripravené na dodanie. Na sociálnej sieti X to oznámil poľský vicepremiér a minister národnej obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, píše TASR. Minister dodal, že ku koncu sa blíži výroba ďalších štyroch lietadiel v továrni spoločnosti Lockheed Martin vo Fort Worth v americkom Texase.

Oznámenie ministra ukazuje, že poľský program obstarávania F-35A ide podľa plánu. Najnovšie viacúčelové stealth bojové lietadlo piatej generácie kombinuje radarom ťažko zachytiteľnú konštrukciu draku lietadla s pokročilým vybavením senzormi a schopnosťou elektronického boja v rámci integrovaného vzdušného vybavenia NATO.

Poľsko podpísalo dohodu o kúpe 32 lietadiel F-35 s vládou Spojených štátov v januári 2020 v hodnote približne 4,6 miliardy dolárov (asi 3,91 miliardy eur). Ich výroba a testovanie prebehlo bez výrazných oneskorení, ktoré postihli niektoré iné krajiny.

Ich domovskou základňou bude 32. taktická letecká základňa v Lasku v Lodžskom vojvodstve, odkiaľ dokážu chrániť východnú hranicu krajiny s Bieloruskom a ruskou enklávou Kaliningrad.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním