Poľsko opäť zvýšilo pohotovosť po útokoch ruskej armády na Ukrajine

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Varšava 6. októbra (TASR) – Poľsko a jeho spojenci z aliancie NATO v nedeľu ráno vyslali lietadlá na zaistenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru. Rozkaz súvisel s útokmi ruskej armády na Ukrajine vrátane regiónov pri poľských hraniciach, informovali poľské ozbrojené sily v príspevku na sieti X, uviedla agentúra Reuters.

„Poľské a spojenecké lietadlá operujú v našom vzdušnom priestore, zatiaľ čo pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu boli uvedené do najvyššieho stupňa pohotovosti,“ uviedlo operačné velenie Poľska vo vyhlásení na sociálnej sieti X.



Reuters dodal, že v nedeľu po 04:00 h miestneho času bol poplach pred vzdušnými útokmi vyhlásený prakticky na celom území Ukrajiny. Vydaný bol po upozornení ukrajinského letectva na ruské rakety a drony.
