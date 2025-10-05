< sekcia Zahraničie
Poľsko opäť zvýšilo pohotovosť po útokoch ruskej armády na Ukrajine
Autor TASR
Varšava 6. októbra (TASR) – Poľsko a jeho spojenci z aliancie NATO v nedeľu ráno vyslali lietadlá na zaistenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru. Rozkaz súvisel s útokmi ruskej armády na Ukrajine vrátane regiónov pri poľských hraniciach, informovali poľské ozbrojené sily v príspevku na sieti X, uviedla agentúra Reuters.
„Poľské a spojenecké lietadlá operujú v našom vzdušnom priestore, zatiaľ čo pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu boli uvedené do najvyššieho stupňa pohotovosti,“ uviedlo operačné velenie Poľska vo vyhlásení na sociálnej sieti X.
Reuters dodal, že v nedeľu po 04:00 h miestneho času bol poplach pred vzdušnými útokmi vyhlásený prakticky na celom území Ukrajiny. Vydaný bol po upozornení ukrajinského letectva na ruské rakety a drony.
❗️Uwaga, w nocy z 4 na 5 października 2025 r. Federacja Rosyjska kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 5, 2025
W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury.… pic.twitter.com/OJ7WGHT5xu
