Poľská opozícia kritizuje prijatie zákona o voľbe prezidenta poštou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Varšava 7. apríla (TASR) - Poľská opozícia ostro kritizuje vládnucu stranu Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá v noci na utorok v parlamente presadila schválenie zákona zavádzajúceho hlasovanie poštou ako jediný spôsob odovzdania hlasu voliča v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Informovala o tom agentúra AP.," reagovala na svojom konte na sociálnej sieti Twitter opozičná prezidentská kandidátka Malgorzata Kidawová-Bloňská.V podobnom duchu sa vyjadrili aj ďalší opoziční poslanci, podľa ktorých celoštátne hlasovanie poštou počas epidémie koronavírusu SARS-CoV-2 ohrozí životy ľudí, môže byť nočnou morou z organizačného hľadiska, viesť k nízkej účasti voličov a mať za následok prípadne aj ohrozenie bezpečnosti či tajnosti volieb.Kritici tiež poukazujú na to, že v súlade s ústavou je zmeny vo volebnom zákone možné robiť najneskôr šesť mesiacov pred termínom hlasovania. Prezidentské voľby v Poľsku sa pritom majú konať 10. mája.Opozícia tvrdí, že PiS a jej vodca Jaroslaw Kaczyňski sa za každú cenu snažia pretlačiť, aby sa prezidentské voľby konali čo najskôr, pretože sa obávajú, že kandidát podporovaný PiS, súčasný prezident Andrzej Duda, by v neskoršom termíne nemusel uspieť, ak by občania videli dôsledky - podľa opozície - zlého zvládania epidémie vyvolanej novým koronavírusom.Opozícia opakovane - a neúspešne - žiadala vyhlásenie stavu prírodnej katastrofy, čo by automaticky znamenalo odklad volieb. PiS však tvrdí, že zavedenie tohto opatrenia výlučne v záujmu dosiahnutia odkladu volieb by bolo porušením ústavy.Hlasovanie poľského parlamentu o zmenách vo volebnom zákone malo v pondelok dramatický priebeh. Pre spor ohľadom termínu konania prezidentských volieb odstúpil podpredseda vlády Jaroslaw Gowin, ktorému sa Kaczyňského nepodarilo presvedčiť, aby sa voľby odložili o dva roky. Vládnuca koalícia však napriek Gowinovej demisii zostala zachovaná a strane PiS sa na druhý pokus - vďaka výzve na rešpektovanie straníckej disciplíny - podarilo presadiť návrh zákona, aby sa v prezidentských voľbách hlasovalo poštou.Dolná komora poľského parlamentu, Sejm, súčasne poverila svoju predsedníčku Elžbietu Witekovú, aby v prípade potreby posunula dátum volieb.Obe tieto rozhodnutia musí ešte schváliť Senát, horná komora parlamentu a prezident Duda. Senát má na rozhodnutie lehotu 30 dní.Senát "", uviedol v utorok jeho predseda Tomasz Grodzki z opozičnej Občianskej platformy (PO). Dodal, že senátori si vyžiadajú stanoviská ombudsmana pre ľudské práva, štátnej volebnej komisie i najvyššieho súdu a využijú tak zrejme celú lehotu 30 dní.Podľa agentúry DPA návrh bude následne vrátený do dolnej komory na konečné schválenie, k čomu zrejme dôjde len niekoľko dní pred 10. májom.Až potom, za predpokladu, že návrh zákona bude podpísaný vo svojej súčasnej podobe, bude môcť šéfka Sejmu rozhodnúť o odklade prezidentských volieb, pravdepodobne do 17. mája alebo 23. mája, aby sa takto získal čas na prípravu hlasovania poštou. Opozícia spochybňuje aj zákonnosť tohto ustanovenia.Gowin medzitým začal hľadať alternatívne riešenie, ktoré umožní odklad prezidentských volieb. Skupina zákonodarcov z jeho okolia v noci na utorok predložila návrh, ktorým by sa prezidentské funkčné obdobie predĺžilo na sedem rokov a voľby hlavy štátu by sa presunuli na rok 2022.Verejný život v Poľsku je už viac ako tri týždne výrazne obmedzený vládnymi opatreniami, ktorých cieľom je spomaliť šírenie koronavírusu SARs-CoV-2. Podľa bilancie z utorňajšieho poludnia v Poľsku evidujú 4532 pozitívne testovaných na koronavírus a 111 úmrtí na komplikácie, ktoré táto infekcia vyvoláva.