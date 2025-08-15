< sekcia Zahraničie
Poľsko oslavuje 105. výročie bitky o Varšavu a Deň poľského vojska
Okrem prehliadky sa uskutoční celodenný vojenský piknik na varšavskej Citadele a podobné podujatia po celej krajine.
Autor TASR
Varšava 15. augusta (TASR) - V piatok sa v poľskej metropole a viacerých mestách uskutočnia oslavy Dňa poľského vojska, ktorých hlavným bodom bude vojenská prehliadka na varšavskej Vislostráde. Napoludnie cez centrum mesta prejde v sprievode viac než 4000 vojakov s 300 kusmi techniky, doplnenými o takmer 50 lietadiel a vrtuľníkov. Po prvý raz bude súčasťou programu aj námorná časť pri polostrove Hel na Baltskom mori, ktorá bude naživo premietaná do Varšavy. Informuje o tom varšavský spravodajca na základe informácií ministerstva obrany a agentúry PAP.
Podujatie sa koná pri príležitosti 105. výročia víťaznej bitky pri Varšave z roku 1920. Oslavy sa začali rannou bohoslužbou v poľnej katedrále za účasti prezidenta, ministra obrany, náčelníka generálneho štábu armády či diplomatov. Po omši bude nasledovať slávnostná výmena stráží pri hrobe neznámeho vojaka. Premiér Donald Tusk navštívi sídlo elitnej jednotky GROM, prezident Karol Nawrocki a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz prednesú príhovory. Plánovaná je aj delostrelecká salva a zoskoky parašutistov s vlajkami.
Na prehliadke sa okrem všetkých zložiek poľských ozbrojených síl zúčastní aj približne 200 vojakov zo spojeneckých krajín vrátane USA, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Rumunska. Predstavený bude moderný arzenál vrátane tankov Leopard, K2 a Abrams, bojových vozidiel Borsuk a Rosomak či systémov protivzdušnej obrany Patriot a raketometov HIMARS.
Bitka pri Varšave, známa aj ako „zázrak na Visle“, sa odohrala v auguste 1920 počas poľsko-boľševickej vojny. Podľa tradície bola zásluha za záchranu mesta pripisovaná Panne Márii, ktorej sviatok nanebovzatia sa slávi práve 15. augusta. Bitku rozhodol obchvatný manéver maršala Józefa Pilsudského, ktorý nečakane zaútočil na bok a tylo boľševických vojsk.
Útočníkov sa podarilo prekvapiť aj preto, že po strate väčšiny spojovacích prostriedkov im zostala iba jedna rádiostanica, ktorej frekvenciu Poliaci rušili čítaním biblických veršov, čo vážne narušilo ich komunikáciu.
Víťazstvo zastavilo postup boľševických vojsk na západ a zachránilo Poľsko pred stratou nezávislosti, pričom zároveň zablokovalo šírenie boľševickej revolúcie ďalej do Európy.
Okrem prehliadky sa uskutoční celodenný vojenský piknik na varšavskej Citadele a podobné podujatia po celej krajine. V sobotu sa v Ossowe otvorí nové múzeum bitky pri Varšave. Podujatie bude sprevádzať rekonštrukcia bojov a kultúrny program.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
