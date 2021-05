Poľsko otvára múzeá, nákupné strediská i časť škôl

Varšava 4. mája (TASR) - Poľsko od utorka uvoľnilo niektoré opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. V krajine sa znova otvárajú nákupné strediská, múzeá a školy, píše agentúra PAP.



Reštaurácie v nákupných strediskách môžu do polovice mája fungovať formou donášky alebo osobného odberu. Potom budú môcť svoje služby ponúkať na otvorených terasách.



Do škôl sa od utorka vrátili deti prvých troch ročníkov základných škôl. Starší žiaci aj naďalej pokračujú v on-line výučbe. Od 17. mája prejdú na hybridný model vyučovania.



Zákazníci v obchodoch však aj naďalej musia nosiť rúška a prevádzky im musia poskytnúť ochranné rukavice a dezinfekciu. V prevádzkach s rozlohou do 100 štvorcových metrov je maximálny počet zákazníkov v prevádzke jedna osoba na 15 štvorcových metrov. Vo väčších prevádzkach musí na jednu osobu pripadať najmenej 20 štvorcových metrov.



Návštevníci múzeí a galérii musia takisto mať rúška a dodržať pravidlo jednej osoby na 15 štvorcových metrov vo vnútorných priestoroch.



Poľsko začalo s uvoľňovaním protipandemických opatrení po tom, ako v krajine zaznamenali výrazné zníženie počtu prípadov ochorenia COVID-19 a súvisiacich úmrtí, píše PAP.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki predstavil minulú stredu (28. apríla) plán ich postupného uvoľňovania počas mája.