Poľsko otvára novú morskú trasu s cieľom znížiť závislosť od Ruska

Varšava 17. septembra (TASR) - Najvyšší predstavitelia Poľska sa v sobotu zúčastnili na otvorení nového, hoci ešte nedokončeného námorného kanála, vďaka ktorému už lode nebudú musieť získavať povolenie Ruska na plavbu z Baltského mora do prístavov Vislianskeho zálivu.



Ako informovala agentúra AP, slávnostné podujatie sa konalo v deň 83. výročia vpádu sovietskych jednotiek na územie Poľska a má byť symbolicky prejavom konca vplyvu Moskvy na ekonomiku a rozvoj daného poľského regiónu, ktorý hraničí s Kaliningradskou oblasťou - ruskou exklávou na pobreží Baltického mora.



Poľská vláda uvádza, že nová vodná cesta poskytuje Poľsku plnú suverenitu v regióne na severovýchode krajiny, ktorý potrebuje investície a hospodársky rozvoj.



Očakáva sa, že malé lode a jachty budú do prieplavu vpustené v nedeľu, dodala AP.



Nákladné lode prieplav nebudú môcť využívať, kým sa prístup do prístavu Elbląg neprehĺbi na päť metrov.



Očakáva sa, že tieto práce budú stáť 100 miliónov zlotých (21 miliónov eur). Výška tejto sumy je podľa AP zdrojom sporov medzi vládou a mestskými orgánmi.



Na slávnostnom otvorení novej námornej trasy sa zúčastnili prezident Andrzej Duda, premiér Mateusz Morawiecki a predseda vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski.



Sobotňajšiu inauguráciu sprevádza niekoľko kultúrnych podujatí a na večer je naplánovaná dronová šou, informoval spravodajský web Polsatnews.pl monitorovaný agentúrou TASR.



Kanál, ktorý bol vybudovaný za takmer dve miliardy zlotých (420 miliónov eur), pretína Visliansku kosu východne od Gdanska a bol navrhnutý tak, aby umožnil lodiam plávať z Baltského mora a Gdanského zálivu do Elblągu a menších prístavov Vislianskeho zálivu bez toho, aby museli získať povolenie na plavbu cez prieliv na ruskom území. Zároveň skracuje trasu z Baltského mora do Elblągu približne o 100 kilometrov, čo je v prepočte 54 námorných míľ.