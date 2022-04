Poľsko otvorí kanál na zjednodušenie plavby do Baltského mora

Varšava 5. apríla (TASR) - Poľsko 17. septembra otvorí nový kanál cez Visliansku kosu, ktorý poľským lodiam umožní vstup do Baltského mora bez toho, aby museli prejsť cez ruské teritoriálne vody. TASR správu prevzala z agentúry PAP, ktorá sa odvoláva na utorkové vyjadrenie námestníka poľského ministra pre infraštruktúru Mareka Grobarczyka.



Nový plavebný kanál lodiam umožní preplaviť sa z poľského prístavu Elbląg cez Visliansky záliv do Baltského mora. V súčasnosti musia prechádzať cez úžinu pri meste Baltijsk vo vodách ruskej enklávy Kaliningrad.



Grobarczyk v utorok na tlačovej konferencii uviedol, že kanál bude otvorený 17. septembra a v tento deň sa cezeň preplavia prvé lode.



Rusko s výstavbou kanála nesúhlasilo a tvrdilo, že vojenským lodiam členských krajín NATO umožní dostať sa do Vislianskeho zálivu aj bez toho, aby museli prechádzať okolo ruských vojenských zariadení v okolí mesta Baltijsk. Kanál preto podľa Ruska predstavuje priame ohrozenie bezpečnosti Kaliningradu a Ruskej federácie, píše PAP.