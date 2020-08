Poľsko otvorí školy napriek nárastu koronavírusových infekcií

Varšava 5. augusta (TASR) - Poľsko má aj napriek nedávnemu nárastu nových prípadov nákazy koronavírusom v úmysle opäť otvoriť školy od 1. septembra, uviedol v stredu poľský minister školstva Dariusz Piontkowski, na ktorého sa odvolala agentúra Reuters.



"Chceme, aby sa žiaci vrátili späť k normálnemu vzdelávaniu na školách už od septembra," povedal Piontkowski.



Ministerstvo školstva podľa jeho slov nariadi pre školy prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia, ako aj kritériá, podľa ktorých by sa niektoré školy mohli v prípade lokálnych nárastov infekcií prepnúť na online režim alebo kombinovať výučbu online a výučbu v triedach.



Nosenie rúšok v triedach však nebude povinné.



"Počet žiakov v triedach neplánujeme obmedziť. Ak existuje hrozba epidémie, riaditeľ môže prijať riešenie, podľa ktorého obmedzí počet študentov, ktorí chodia do školy, a tých, ktorí sa učia online," povedal Piontkowski.



Ďalej dodal, že vláda nariadi rodičom, aby svoje deti poslali späť do školy aj napriek obavám z nákazy koronavírusom, pretože "rodič nie je epidemiológ".



Poľsko bolo spočiatku úspešné v potlačení šírenia koronavírusového ochorenia, avšak po uvoľnení karanténnych opatrení pre verejné podujatia začali prípady opäť pribúdať.



V utorok v krajine zaznamenali 680 nových prípadov ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2.



Celkovo tak v krajine, ktorá má 38 miliónov obyvateľov, zaznamenali 48.789 prípadov nákazy a 1756 úmrtí.