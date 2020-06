Poľsko otvorilo hranice, Slovensko vstup obmedzuje len na 48 hodín

Varšava 13. júna (TASR) - Poľsko otvorilo v sobotu svoje hranice so susednými krajinami Európskej únie, ktoré boli v dôsledku pandémie nového koronavírusu uzavreté takmer tri mesiace. Poľsko ešte v piatok otvorilo svoje hranice s Litvou a následne v sobotu o polnoci aj hranice so Slovenskom, Českom a Nemeckom, informuje agentúra DPA.



Slovenské ministerstvo vnútra však v sobotu predpoludním upozornilo, že aj keď náš severný sused hranice otvoril, Slovensko naďalej obmedzuje dĺžku pobytu v Poľsku - bez potreby predloženia testu - len na 48 hodín.



Ministerstvo vo vyhlásení zverejnenom na Facebooku ďalej uviedlo, že Slovensko od 13. júna 2020 síce už nebude vykonávať kontroly na hranici s Poľskom, no naďalej platia karanténne opatrenia v zmysle platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.



Poľsko totiž nepatrí medzi 19 európskych krajín, s ktorými už Slovensko zaviedlo neobmedzený hraničný režim. Rezort vnútra ďalej upozorňuje, že epidemiologická situácia v niektorých častiach Poľska sa stále nezlepšila, pričom obzvlášť vážna je v oblasti Sliezska.



Pri návrate z Poľska nemusia ísť Slováci do samoizolácie, ani nemusia predložiť negatívny na COVID-19 len vtedy, pokiaľ dĺžka ich pobytu nepresiahla 48 hodín. Stále pritom majú povinnosť preukázať dodržanie tejto lehoty príslušníkovi Policajného zboru SR pri kontrole.



Obmedzenia platia tiež pre Čechov, ktorí sa pri návrate do ČR z Poľska taktiež až do pondelka 15. musia preukázať negatívnym testom na koronavírus. Po 15. júni tak už budú musieť urobiť len v prípade, že sa vrátia zo Sliezskeho vojvodstva, ktoré považujú české úrady za rizikovú oblasť, informuje spravodajská televízia ČT24.



René Wilke, starosta nemeckého pohraničného mesta Frankfurt nad Odrou, sa o polnoci - pri príležitosti znovuotvorenia hraníc - stretol so svojim poľským náprotivkom, Mariuszom Olejniczakom, starostom poľského pohraničného mesta Slubice. Obaja komunálni politici sa stretli na hraničnom moste ponad rieku Odru a objali sa.



Uvoľnili sa tiež požiadavky pre osoby prichádzajúce do Poľska z krajín nepatriacich do EÚ. Na hraniciach s Ukrajinou, Bielorusom a ruskou pobaltskou enklávou Kaliningrad sa stále vykonávajú kontroly.



Od 16. júna obnoví Poľsko aj medzinárodné lety do krajín EÚ, kedy dôjde k obnoveniu medzinárodných vlakových spojení však zatiaľ známe nie je, píše DPA.