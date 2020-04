Varšava 14. apríla (TASR) - Poľsko začne od 19. apríla uvoľňovať ekonomické obmedzenia, ktoré zaviedlo v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Oznámil to v utorok tamojší minister zdravotníctva Lukasz Szumowski, ktorého citovala agentúra Reuters.



"Od 19. (apríla) začneme pomaly rozmrazovať ekonomiku," povedal Szumowski súkromnej poľskej rozhlasovej stanici RMF FM.



Hovorca poľskej vlády Piotr Müller zase v utorok informoval, že Poľsko v rámci nadchádzajúceho plánovaného uvoľňovania opatrení zrejme ako prvé zruší obmedzenia týkajúce sa obchodov či pohybu na verejných miestach - ako napríklad zákaz vstupovania do lesa. Prvé uvoľnenie opatrení by podľa jeho slov vláda mala oznámiť už v utorok či v stredu, píše agentúra PAP.



"Rozhodnutia o budúcom scenári, ktorý by sa mal zaviesť, padnú už zajtra alebo pozajtra," povedal Müller pre poľský rozhlas. Uviedol, že sa tak stane hneď po tom, ako vláda dostane najnovšie veľkonočné dáta súvisiace s koronavírusom.



Podľa hovorcu vláda ešte tento týždeň schváli plán na postupné uvoľňovanie obmedzení, ktorého jednotlivé fázy bude následne ohlasovať týždeň vopred.



Poľská vláda v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásila 20. marca stav pohotovosti a uzavrela všetky školy, divadlá a kiná a obmedzila verejné zhromaždenia. Do polovice apríla sú zatvorené aj štátne hranice. Sprísnenie opatrení týkajúcich sa obmedzení voľného pohybu ľudí vláda následne vyhlásila 31. marca.



Minister zdravotníctva nedávno informoval, že od 16. apríla bude v Poľsku na verejnosti povinné nosiť rúško zakrývajúce nos a ústa, pripadne jeho náhradu, napríklad šatku alebo šál.



V Poľsku dosiaľ zaznamenali 6934 prípadov nákazy koronavírusom a 245 úmrtí. Z choroby COVID-19 sa tam doteraz vyliečilo 487 ľudí, informovalo v pondelok večer ministerstvo zdravotníctva.