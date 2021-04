Pamätník Auschwitz opäť otvoria 7. mája

Varšava 30 apríla (TASR) – Pamätník a múzeum Auschwitz-Birkenau a miesto bývalého nacistického vyhladzovacieho tábora na území Poľska budúci týždeň opäť otvoria pre verejnosť, uviedlo v piatok vedenie múzea vo vyhlásení.



Múzeum bude od 7. mája až do odvolania otvorené od piatka do nedele, teda v časoch najvyššej návštevnosti. Ako pripomína agentúra DPA, celý objekt bol posledných sedem týždňov vzhľadom na pandémiu koronavírusu zatvorený.



Návštevníci sa podľa vyhlásenia musia zaregistrovať na internetovej stránke múzea a dodržiavať náležité protiepidemické opatrenia. Pri vchode im zmerajú teplotu a cez areál budú môcť ísť len predpísanou trasou. Skupiny budú obmedzené na maximálne 15 ľudí.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki predstavil v stredu plán postupného uvoľňovania protipandemických opatrení. Už od utorka 4. mája sa otvoria nákupné strediská a do škôl sa vrátia žiaci prvých až tretích ročníkov základných škôl.



Pamätník Auschwitz-Birkenau v roku 2019 navštívilo 2,3 milióna ľudí, pripomína DPA. V roku 2020 pre pandémiu koronavírusu toto číslo kleslo na niečo cez pol milióna.



Nacistické Nemecko počas druhej svetovej vojny zorganizovalo v tomto vyhladzovacom tábore zavraždenie viac ako milióna ľudí, väčšinou Židov.