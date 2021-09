Pandemické opatrenia zostanú v Poľsku nezmenené do konca októbra

Varšava 28. septembra (TASR) - Poľsko neplánuje do 31. októbra meniť žiadne z opatrení, ktoré boli zavedené v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Vyplýva to z najnovšieho vládneho návrhu, o ktorom v utorok informovala agentúra PAP. Poľsko naposledy uvoľnilo obmedzenia 26. júna. Tie sa týkali fungovania maloobchodných prevádzok, ale aj reštauračných zariadení a kultúrnych inštitúcií.



Z nového návrhu vyplýva, že v Poľsku budú naďalej povinné rúška v priestoroch obchodov. V jednom okamihu tak v predajni nesmie byť na ploche o veľkosti 10 metrov štvorcových viac ako jeden zákazník. Tento limit platí aj pre návštevu posilňovní, pôšt, knižníc, ihrísk, veľtrhov, konferencií, či kasín.



Konzumácia jedla a nápojov vo vnútorných priestoroch reštaurácií alebo kaviarní bude naďalej obmedzená na 75 percent kapacity týchto prevádzok. To isté platí aj pre divadlá či zábavné parky. Nočné kluby budú musieť naďalej dodržiavať maximálnu kapacitu 150 osôb.



Čo sa týka športových podujatí, alebo koncertov v krytých halách, tam naďalej platí pre počet návštevníkov strop vo výške 50 percent kapacity. Vonkajšie športové podujatia sa budú môcť konať až do konca októbra s maximálnym počtom 500 divákov.



Vo verejnej doprave budú aj naďalej povinné rúška, pričom počet pasažierov bude obmedzený podľa počtu sedadiel v jednotlivých autobusoch. Povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty bude naďalej platiť vo všetkých verejných vnútorných priestoroch. Vonku rúška povinné naďalej nebudú.



Staronové nariadenia podľa PAP oficiálne nadobudnú účinnosť 30. septembra.