Prieskum: Parlamentné voľby v Poľsku by vyhrala Občianska koalícia

Varšava 30. mája (TASR) - Najnovší prieskum inštitútu IBRiS pre portál Onet naznačuje výrazné preskupenie politických síl v Poľsku po prvom kole prezidentských volieb. Občianska koalícia (KO) vedie s podporou 33,4 percenta tesne pred Právom a spravodlivosťou (PiS) so ziskom 32,2 percenta. Výrazný vzostup zaznamenala Konfederácia, ktorá sa so 17 percentami stala potenciálnym rozhodujúcim hráčom pri formovaní budúcej väčšiny v Sejme. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



KO si oproti polovici mája polepšila o 1,6 percentuálneho bodu, PiS o jeden bod a Konfederácia o 5,9 bodu. Menšia koaličná Tretia cesta klesla na šesť percent, čo je pod hranicou zvoliteľnosti pre volebné koalície, Ľavica sa drží tesne na hranici so ziskom päť percent. Strana Razem by sa do parlamentu nedostala.



Podľa simulácie Onet Data by PiS získalo 188 kresiel, KO 170, Konfederácia 86, Trzecia Droga desať a Ľavica šesť mandátov. Vláda Donalda Tuska by tak stratila väčšinu a kľúčovú rolu pri skladaní koalícií by zohrala Konfederácia.



Nové rozloženie síl by zároveň mohlo ohroziť schopnosť budúceho prezidenta uplatňovať právo veta, keďže na jeho prelomenie je potrebných 276 hlasov. Potenciálnemu bloku PiS a Konfederácie by na to chýbali len dva hlasy.



Prieskum bol vykonaný v dňoch 26. a 27. mája metódou telefonických rozhovorov na reprezentatívnej vzorke 1070 respondentov.











