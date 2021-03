Poľsko: Päť Ukrajincov zomrelo pri nehode autobusu

Varšava 6. marca (TASR) - Päť ukrajinských občanov zomrelo a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri nehode autobusu na juhovýchode Poľska, ku ktorej došlo krátko po polnoci z piatka na sobotu. Informovala o tom agentúra PAP.



Nehoda sa stala na diaľnici A4 neďaleko mesta Jarosław, ktoré leží v Podkarpatskom vojvodstve pri ukrajinských hraniciach. Autobus s ukrajinskou poznávacou značkou podľa televízie TVN24 prerazil zvodidlá a zišiel do priekopy. Vo vozidle, ktoré smerovalo z Poľska na Ukrajinu, sa nachádzalo 57 Ukrajincov vrátane dvoch vodičov.



Počas rozsiahlej záchranárskej akcie zasahovali desiatky hasičov a lekárov. Zranení boli vrtuľníkmi transportovaní do nemocníc. V mestách Przemyśl, Jaworzno, Rzeszów a obci Rudna Mała hospitalizovali 34 osôb a 18 ďalších previezli do hostela v meste Jarosław.



Doprava na diaľnici A4 bola dočasne presmerovaná. Príčinu nehody vyšetrujú polícia a prokuratúra.



Poľský prezident Andrzej Duda vyjadril na sociálnej sieti Twitter rodinám obetí úprimnú sústrasť.



Ako pripomína PAP, do Poľska mnohí Ukrajinci dochádzajú za prácou. Do konca roku 2020 bolo v Poľsku registrovaných podľa Inštitútu sociálneho zabezpečenia (ZUS) viac ako pol milióna pracovníkov z Ukrajiny.