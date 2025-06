Poľsko pátra po podozrivom strelcovi, do akcie sa zapojila armáda

Varšava 30. júna (TASR) - Poľská armáda sa v pondelok oficiálne zapojila do rozsiahlej pátracej operácie po Tadeuszovi Dudovi, podozrivom z dvojnásobnej vraždy a pokusu o vraždu, ktorého od piatka hľadajú v lesoch pri obci Limanowa zhruba 30 kilometrov od Spišskej Starej Vsi. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP, sociálnych sietí Malopoľskej polície a portálu KR24.



Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v nedeľu oznámil, že na žiadosť malopoľského vojvodu bude do akcie nasadené vojenské bezpilotné lietadlo Bayraktar TB2. Bayraktar TB2, bezpilotné lietadlo tureckej výroby. Je vybavený dennými i termovíznymi kamerami a laserovými diaľkomermi. Dron môže zostať vo vzduchu viac než 24 hodín a prenášať obraz v reálnom čase do veliteľského centra.



Zapojenie armády a moderných technológií predstavuje ďalšiu fázu jedného z najväčších policajných pátraní posledných rokov v regióne. Viac než 500 policajtov z celého Poľska, podporovaných špeciálnymi jednotkami, stopárskymi psami, vrtuľníkmi a dronmi, prehľadáva lesy v okolí Limanowej a kontroluje vozidlá.



Na základe nedeľného incidentu, pri ktorom jeden z obyvateľov použil petardy na odplašenie zveri, čo vyvolalo falošný poplach, vydal malopoľský vojvoda Krzysztof Jan Kleczar zákaz používania pyrotechniky a hlučných prostriedkov v celej obci Limanowa.



Podľa miestnych médií polícia v sobotu približne o 22.00 h lokalizovala Dudu v blízkosti domu, kde sa zločin odohral. Muž pri kontakte s hliadkou spustil paľbu a následne ušiel na štvorkolke.



Duda je podozrivý zo streľby, pri ktorej zahynuli dve osoby. Podľa polície sú obeťami streľby 31-ročný muž a 26-ročná žena, tretiu zranenú osobu - ženu - previezli do nemocnice. Presné okolnosti prípadu ani motív činu zatiaľ nie sú známe.



Deň pred činom sa muž podľa hovorkyne policajného náčelníctva Katarzyny Nowakovej oboznámil so spismi konania vedeného proti nemu. Pripomenula tiež, že muž bol obvinený zo zneužívania blízkych osôb. Poznamenala, že vyšetrovanie ukáže, či to mohlo byť motívom jeho konania.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)