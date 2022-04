V Poľsku ukončili pátranie po siedmich nezvestných baníkoch

Varšava 22. apríla (TASR) - Pátranie po siedmich ľuďoch, ktorí boli po stredajších smrteľných výbuchoch v bani na juhu Poľska stále nezvestní, v piatok odvolali. Oznámila to spoločnosť JSW, ktorá baňu vlastní, informuje agentúra AFP.



Šéf JSW Tomasz Cudny uviedol novinárom, že analýza situácie ich prinútila ukončiť záchrannú operáciu na evakuáciu siedmich baníkov, ktorí boli stále uväznení pod zemou. "Je to veľmi ťažké rozhodnutie... Bolo by veľmi nezodpovedné poslať záchranárov do tak nebezpečnej oblasti," zdôvodnil.



Šéf záchranárov Piotr Buchwald priblížil, že najprv je nutné stabilizovať ventiláciu v bani a až následne je možné izolovať danú oblasť od zvyšku bane. Tento proces podľa neho môže trvať aj mesiace.



V uhoľnej bani Pniówek na juhu Poľska v stredu po dvoch výbuchoch zahynulo päť ľudí a viac ako 20 utrpelo zranenia. Vo štvrtok neskoro večer tam nastali ďalšie explózie v čase, keď sa záchranári snažili do bane zaviesť nové vetracie potrubie. Zranenia utrpelo desať ľudí. K výbuchu metánu v bani v obci Pawlowice neďaleko hraníc s Českou republikou došlo v stredu krátko po polnoci v hĺbke 1000 metrov pod zemou. V oblasti výbuchu sa vtedy nachádzalo 42 baníkov, mnohí z nich utrpeli popáleniny. Ďalšia explózia podľa JSW nastala počas záchrannej akcie.



AFP pripomína, že v Poľsku došlo v uplynulých rokoch k viacerým ďalším katastrofám v baniach. Dvaja muži prišli o život a dvaja ďalší sa zranili, keď sa vlani zrútila podzemná šachta v bani v Katoviciach. V roku 2018 zahynulo päť baníkov počas zemetrasenia, ktoré zasiahlo baňu Zofiówka nachádzajúcu sa takisto na juhu krajiny.