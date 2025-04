PiS podáva trestné oznámenie na premiéra Tuska a ministra Bodnara

Varšava 15. apríla (TASR) - Poslanecký klub opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) podal trestné oznámenie na predsedu vlády Donalda Tuska a ministra spravodlivosti Adama Bodnara pre podozrenie zo spáchania trestného činu v súvislosti so zmenami na poste štátneho prokurátora a poverením prokurátorky Ewy Wrzosekovej vyšetrovaním politicky citlivých káuz. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Podľa poslanca PiS Mareka Warchola konali Tusk a Bodnar spoločne a v súčinnosti ako súčasť organizovanej zločineckej skupiny a nezákonne odobrali štátnemu prokurátorovi Dariuszovi Barskému možnosť vykonávať funkciu. Barski bol za štátneho prokurátora vymenovaný v roku 2022 počas vlády PiS, odvolaný bol v roku 2024 po nástupe vlády Donalda Tuska. Podľa ministerstva spravodlivosti bolo jeho menovanie v roku 2022 neplatné. Prezident Duda odvolanie označil za politický únos prokuratúry.



Ďalší bod sa podľa Warchola týka údajného nezákonného dosadenia Ewy Wrzosekovej na Okresnú prokuratúru vo Varšave. Zverili jej vyšetrovanie politicky citlivých káuz, hoci podľa Warchola nespĺňa podmienky nezávislosti a nestrannosti. Ewa Wrzoseková bola začiatkom februára delegovaná na hospodárske oddelenie okresnej prokuratúry vo Varšave.



Warchol doplnil, že ide o zneužitie právomocí verejného činiteľa s cieľom dosiahnuť osobný alebo majetkový prospech. Strana PiS upozornila na porušenie trestného poriadku, keď Wrzoseková nebola vylúčená z vyšetrovania napriek okolnostiam, ktoré mohli vzbudiť pochybnosti o jej nestrannosti.



Prokurátorka Wrzoseková počas vlády PiS čelila viacerým disciplinárnym konaniam a podľa správy Citizen Lab bola jednou z osôb sledovaných špionážnym systémom Pegasus. Kritika voči nej sa vystupňovala po výsluchu Barbary Skrzypekovej, dlhoročnej spolupracovníčky predsedu PiS Jaroslawa Kaczyňského. Skrzypeková tri dni po výsluchu zomrela na infarkt a PiS to spája s predchádzajúcim vypočúvaním.



Minister spravodlivosti Adam Bodnar avizoval preverenie všetkých okolností súvisiacich so smrťou Skrzypekovej, ako aj rozhodnutia prokurátorky Wrzoseková neumožniť jej právnemu zástupcovi účasť na výsluchu. Wrzoseková medzičasom požiadala o ochranu pre výhrady voči jej osobe, ktorú aj získala.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)