Poľská strana PiS podporí prezidentove návrhy k zákonu o ruskom vplyve

Varšava 13. júna (TASR) - Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) podporuje pozmeňujúce návrhy prezidenta Andrzeja Dudu k zákonu, ktorý zriadi výbor na vyšetrenie údajného ruského vplyvu na poľskú vládu. TASR správu prevzala z agentúry PAP, ktorá sa odvoláva na hovorcu PiS.



"V zásade budeme za tieto pozmeňujúce návrhy," povedal hovorca PiS Rafal Bochenek, pričom dodal, že o zložení a úlohách výboru sa rozhodne po prijatí predmetných dodatkov.



Podľa súčasného znenia navrhovaného zákona by mal výbor právomoc vylúčiť z verejných funkcií osoby, ktoré konali pod ruským vplyvom. Zmeny, ktoré poľský prezident Andrzej Duda navrhol, odstraňujú alebo oslabujú viaceré sporné body vrátane spomínanej právomoci výboru.



Bochenek uviedol, že napriek pozmeňujúcim návrhom bude výbor naďalej schopný odhaliť skutočnosti týkajúce sa údajného ruského vplyvu na poľské vládnuce kruhy. Podľa neho Poliaci majú "právo vedieť, čo stojí za rozhodnutiami, ktoré ovplyvňujú poľskú vnútornú bezpečnosť, a práve na to slúži tento výbor".



Zákon, ktorý nadobudol účinnosť koncom mája, vyvolal kontroverzie pre obavy, že by mohol byť použitý proti opozičným politikom, napríklad bývalému premiérovi a predsedovi najväčšej opozičnej strany Donaldovi Tuskovi, a znemožniť im kandidovať v jesenných parlamentných voľbách. Tusk čelí kritike, že ako premiér urobil Poľsko príliš závislým od ruských surovín.



Podľa posledného prieskumu je väčšina Poliakov proti vzniku takéhoto výboru.



EÚ aj USA vyjadrili obavy, že zákon by mohol ohroziť slobodné a spravodlivé voľby v Poľsku. Európska komisia 7. júna začala proti Poľsku konanie o porušení právnych predpisov v súvislosti so zákonom o ruskom vplyve.