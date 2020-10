Poľsko plánuje celoplošne zaviesť najprísnejšie opatrenia

Varšava 21. októbra (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki sa v stredu vyjadril, že navrhne celoštátne zavedenie najprísnejších opatrení proti šíreniu koronavírusu. Celé Poľsko by sa tak malo na tzv. koronavírusovej mape sfarbiť dočervena, informuje agentúra AFP.



Predseda poľskej vlády možné sprísňovanie opatrení oznámil v deň, keď krajina zaznamenala rekordných 10.040 nových prípadov nákazy.



"Odporučím, aby sa z celého Poľska od soboty stala tzv. červená zóna," vyjadril sa premiér pre súkromnú televíziu Polsat TV pred zasadnutím vládneho krízového štábu, ktorý by takýto krok mohol odsúhlasiť. O tom, aké konkrétne opatrenia sa prijmú, bude poľská vláda informovať občanov vo štvrtok.



Takmer polovica Poľska - najmä veľkomestá a ich priľahlé oblasti - boli zaradené medzi "červené zóny" už minulú sobotu, pripomína AFP. Stredné školy v týchto oblastiach preto museli prejsť na dištančné vzdelávanie.



Fitness centrá a plavárne v "červených" oblastiach sú zatvorené, reštaurácie môžu byť otvorené len do 21.00 h. Zakázané sú svadby a platia prísne obmedzenia počtu ľudí v obchodoch, vo verejnej doprave a na náboženských zhromaždeniach.



Premiér Morawiecki už minulý týždeň odporučil každému, kto má možnosť robiť z domu, aby tak urobil.



Poľská vláda v pondelok oznámila, že plánuje spustiť prevádzku dočasnej poľnej nemocnice na Národnom štadióne vo Varšave. Dôvodom tohto zámeru je rastúce preťaženie zdravotníckeho systému pacientmi s komplikáciami vyvolanými novým koronavírusom.



Konferenčné miestnosti štadióna budú transformované na nemocnicu s približne 500 lôžkami pre pacientov s ochorením COVID-19, s možnosťou rozšírenia kapacity na 1000 lôžok. Prvé z nich by mali byť k dispozícii už tento týždeň. Na otvorení podobných poľných nemocníc pracujú aj ďalšie poľské regióny.



Poľsko od vypuknutia pandémie zaznamenalo 202.579 ľudí prípadov nákazy a 3851 úmrtí, z toho 130 ohlásilo v stredu.