Poľsko plánuje nákup vlakov s maximálnou rýchlosťou 320 km/h

Varšava 12. februára (TASR) - Poľská štátna spoločnosť PKP Intercity plánuje nákup 46 vysokorýchlostných vlakov, ktoré budú dosahovať maximálnu rýchlosť až 320 kilometrov za hodinu (km/h). Informuje o tom spravodajca TASR podľa tohtotýždňovej správy portálu Raport Warszawski.



Člen predstavenstva PKP Intercity Adam Wawrzyniak potvrdil, že spoločnosť pripravuje tender na 26 vysokorýchlostných elektrických súprav s možnosťou dokúpenia ďalších 20. Tento krok má zvýšiť kapacitu železničnej dopravy a modernizovať poľskú infraštruktúru.



Nové vlaky budú premávať najmä na trasách vysokorýchlostnej Centrálnej magistrály (CMK), ktorá spája Krakov a Katovice s Varšavou. Trať v súčasnosti prechádza rekonštrukciou, ktorá umožní zvýšenie rýchlosti z 200 na 250 km/h a dokončenie prác sa očakáva v roku 2027. V pláne je pokračovanie modernizácie CMK až po Severné more.



Najväčšou zmenou však bude výstavba trate Centrálny ypsilon, ktorá prepojí Varšavu s mestami Lodž, Poznaň a Vroclav, západne od hlavného mesta. Vlaky na tejto trase dosiahnu rýchlosť 320 km/h, čím sa cesta z Vroclavu do Varšavy skráti zo súčasných tri a pol hodiny na 1 hodinu a 45 minút. Dokončenie trate je plánované na rok 2035.



Okrem rýchlovlakov plánuje PKP Intercity aj nákup 42 poschodových elektrických súprav, ktoré zvýšia kapacitu na hlavných trasách. Vláda očakáva, že počet cestujúcich vzrastie do roku 2030 na 110 miliónov ročne. Prvé vysokorýchlostné vlaky by sa na poľských železniciach mohli objaviť v roku 2026.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)